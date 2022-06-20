下跪緝兇！高雄慈父騎車挨撞「爆頭」急救　兒肉搜肇逃駕駛

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在中山路與七賢路口發生一起車禍，一輛白色車輛撞到機車後就逃逸，而機車騎士為66歲的璩姓男子，被送往醫院急救，他的小孩為了尋找肇事車輛，不僅在網路發文，甚至在媒體鏡頭前下跪，就是希望大家幫忙。

▲璩姓男子的兒子下跪請求緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在19日清晨6點，地點位於中山路與七賢路口，一輛白色車輛撞到一部機車後就跑了，66歲的璩姓機車騎士送醫住院，而他的孩子在網路發文緝兇，他說：「你今早（6/19）在高雄中山路和七賢路口沒等到對向紅燈就違規左轉，把我爸撞飛好幾層樓高之後你就不轉了，而是往另外一個方向肇事逃逸，過程已經全部被另一台車行車記錄器完整拍下並提供給警方，剛跟警方討論過，警方已經即將向法院申請拘票，請你立刻自首，誠心來找我們道歉，也希望有看到這台車輛的人立刻報案，這台車是一台白色車子」。

▲高雄市一名60多歲的父親被撞傷，車禍發生當下的監視器畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名60多歲的父親被撞傷，肇事車輛的保桿帶車牌都遺留在現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

璩姓男子的兒子說，自己是單親家庭，平常沒有跟父親同住，當天是為了要送東西給他，所以才會一早就騎車出門，現在發生車禍，讓他非常自責；他表示已經失去母親，不能夠再失去父親。接受媒體採訪時他還一度下跪，請求大家幫忙。

對此高雄市新興分局回應：「初步瞭解，該事故疑似自小客車欲在該路口左轉時，未等左轉時向號誌亮起，即違規左轉並撞倒對向直行機車騎士；本分局獲報後，立即循現場路口影像與遺留車牌查緝，初步調查該車是租賃車輛，已取得相關租賃使用人資料，鎖定特定對象積極追緝中，將儘速帶案偵辦，還受傷家屬公道」。