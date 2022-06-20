台灣首份確診抗體追蹤研究曝！　染疫500天剩3成保護力較佳

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部疾管署去年委託陽明交通大學進行新冠確診免疫反應研究，研究結果近日出爐，結果發現260名確診者康復後500天，只剩3成的人保有較好保護力抗體。

▲研究團隊建議民眾確診後最好還是要施打疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

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為了解國內曾感染新冠肺炎的民眾體內抗體存在情況，和再感染的可能風險，衛福部疾管署去年委託陽明交通大學防疫科學中心進行確診個案免疫反應研究調查。計畫主持人、陽明交大醫學生物技術暨檢驗學系主任吳俊忠當時曾表示，預計會針對200名確診個案分成3階段抽血、分析抗體，以了解國內染疫者抗體的反應與變化，這將是國內第一個官方的確診個案免疫反應報告。

根據《自由時報》報導，研究結果近日出爐，研究團隊追蹤260名確診者，發現在康復500天後，只剩下大約3成的人仍保有較佳的保護力；吳俊忠指出，若進一步分析疫苗注射、疾病嚴重度、性別、年齡等變項，會發現染疫病況較為嚴重但有打疫苗者，抗體會更高，所以建議民眾確診後最好還是要施打疫苗。

▲Novavax新冠疫苗預計7月運抵台灣。（圖／路透）

另外，根據國外研究，感染新冠肺炎後會從第二週開始產生抗體，抗體持續的期間約2至3個月，甚至可能長達5至7個月。雖然這份國內第一個官方確診個案免疫反應報告仍以早期的病毒株為主，與現階段主流的Omicron不同，但還是具有一定的參考價值。

而預防接種諮詢委員會（ACIP）3月決議Novavax只要通過食藥署EUA，就能納入成人接種劑型，17日食藥署專家會議已核准輸入。我國向COVAX平台訂購200萬餘劑，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前仍在敲定履約到貨時程，但已先將疫苗通過EUA一事回報平台，希望能在7月到貨，並於7月中下旬開打。

精神科沈政男也在臉書PO文提醒，Novavax疫苗讓先前不敢接種新冠疫苗的民眾多了另外一種選擇，各國都已經流行過BA.1或BA.2，多少建立了感染後的免疫防線，台灣的BA.2疫情卻還沒緩解，因此，BA.2與BA.4或BA.5有可能在台灣同時流行，成為一大一小疊加的感染型態，「這也提醒我們，人流指數不能再升高！」