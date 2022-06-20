累積能量多「一個月內都有餘震」！今年規模6以上地震是平均2倍

▲陳國昌說明地震。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今早09:05花蓮光復發生規模6地震，中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，估計2天內有規模5以上餘震、一週內有規模4以上餘震、一個月內有規模3以上餘震，該區「累積能量」多，釋放能量的時間會較長。另今年規模6以上地震已發生過6次，為長期平均值兩倍之多。

陳國昌表示，由於花東縱谷本身是一個大斷層，位於板塊交界處有非常多的小型斷層，推估本次震央位於光復斷層上方，該區地震紀錄並不多，自1990年以來，加上今日地震的話，規模六以上地震只有三次，且今日地震的深度為最淺的一次，規模5以上地震則有14次，其中4次為深層地震、10次為淺層地震，平均三年發生一次規模5以上地震。

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▲今早發生有感地震。（圖／氣象局）

陳國昌表示，推估今日地震原因為斷層活動，目前已發生4次餘震，預計該區不會再有更大的地震，不排除2天內有規模5以上餘震、一週內有規模4以上餘震、一個月內有規模3以上餘震。

陳國昌表示，該區不是地震好發區，長年以來累積的能量還蠻多，可能會陸續釋放，且因是靠近縱谷西邊，屬於剛性較高的地質結構，累積能量、釋放能量的時間都較長。

陳國昌指出，今年地震比往年頻繁，以長期平均來看，每年規模6以上地震約2到3次，最近幾年有增多趨勢，去年4次，今年已發生6次，其中有3次是同一序列主震及餘震，歷史上最多規模6地震為921地震發生的那年，當時出現13次規模6以上地震，甚至包括規模7以上地震，不過今年規模6以上地震已算非常多，是長期平均值2倍之多。