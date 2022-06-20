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社會 社會焦點 保障人權

恩恩案橫向音檔外洩給高中同學卓冠廷！新北消防員最新聲明

記者陳以昇、戴上容、林冠吟／新北報導

新北中和2歲童恩恩不幸染疫重症病逝，對此恩恩爸也積極要求新北市政府交出內部橫向通聯紀錄，不過資深媒體人周玉蔻日前就搶先公開消防局與雙和醫院的橫向錄音檔，發現消防局無法聯絡上衛生局，引發外界熱議。而外洩音檔的消防局人員也在19日晚間前往新北地檢署自首，消防局也對此回應，該名外洩同仁也強調，音檔是他給高中同學卓冠廷的，但從未同意讓他播放使用。

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩案中，消防局與雙和醫院航向溝通音檔外洩，相關人員自首回應 。（圖／記者陳以昇攝）

周玉蔻在17日播出的節目「辣新聞」中公開恩恩案橫向錄音檔，時間是4月14日下午6時24分，揭露消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲、5歲小孩都確診，2名小孩發燒，但中和衛生所和衛生局都聯絡不上，是否可以先幫他們。雙和醫院回答，要找「感控」，確診者要有床位後再過來。

該段錄音也讓恩恩爸也在節目中連線時，表示這根本直接打臉衛生局長陳潤秋、副局長高淑真所說的「同仁很忙」，因為衛生局沒有不接電話，而是根本是找不到人，也證明根本沒有專線，引起輿論熱議。

▲▼恩恩爸求81分鐘音檔「身心俱疲」 問新北市府：正常溝通這麼難嗎？。（圖／翻攝恩恩爸臉書）

▲恩恩案中消防局與雙和醫院聯絡橫向音檔外洩，引起輿論譁然。（圖／翻攝恩恩爸臉書）

而針對為何該段橫向紀錄音檔會流出，該名外洩音檔的消防局人員，19日也前往新北地檢署自首。

新北市消防局也證實該事，並表示有同仁主動向政風室指出要對恩恩案的電話錄音檔案外洩一案做說明，經訪談後該員表示他有外洩檔案給高中同學卓冠廷的行為，且錄音檔在媒體播出後，造成消防同仁隱私的曝光和紛擾而感到後悔。

消防局指出，該同仁表示，電話錄音檔案屬於祕密事項，他卻下載並交給一般民眾，因此才會主動出面自首。目前整起案件已進入司法程序，消防局也會配合檢方後續調查，但也希望外界能給該名同仁空間讓他可以正常生活。

而該名自首人員事後也發聲明指出，恩恩案發生後的4月中下旬，因高中同學卓冠廷主動聯繫與他討論案情，他一時思慮不周就從系統下載相關資料包含錄音檔提供給他，並和他說明消防局的流程，強調消防局處理上沒有疏失，未料該段錄音檔後來卻出現在政論節目上。

他也強調，他從來沒有同意音檔讓他播放或使用，卓冠廷將音檔提供給政論節目的行為，已造成處理案件相關人員隱私的曝光和擔憂，影響了消防局的士氣與形象。

對於一時失察的行為，他感到相當後悔，希望因為他洩漏出去的檔案不要再被媒體播放，造成更多人的困擾，同時也盼外界可以讓他們繼續好好工作。

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