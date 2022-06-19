5名工人墜樓慘死！平壤拼1萬戶摩天住宅　他怒斥：你們沒權利暈倒

▲北韓軍人被動員興建平壤新式高層住宅，近來連續5人失足墜樓慘死。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從去年起便決定在首都平壤大興土木，目標為每年興建1萬戶的高層公寓住宅大樓，預計5年內完工5萬戶，不僅穩定平壤市民對於新式住宅的需求，還可擴大都市規模發展，不過當局在建築過程中講求「千里馬速度」，導致近來連夜趕工的軍人從高處墜樓慘死。

根據《每日北韓》（Daily NK），北韓內部消息人士17日指出，當局計畫在平壤和盛地區興建1萬戶高層公寓住宅，不過光是這個月為止就有高達5名被動員興建住宅的工人，因為尚未做好完善的安全措施，在作業途中竟然從高處墜樓慘死的意外。

報導指出，其實北韓的工安問題相當嚴重，軍隊指揮官長期以來疏忽工地內該遵守的安全措施，只對追求建設成果汲汲營營，若有參與興建工程的軍人墜樓慘死，就是派下一名軍人繼續上場動工，而指揮官不僅對軍人墜樓的意外毫無反省，甚至還將意外歸咎於軍人自己的疏失。

近期連續發生數起軍人墜樓慘死意外的某部隊指揮官，有次在事故發生隔天召集所有軍人，他訓斥道，「你們還不給我清醒點！若是徹底遵守安全守則，還會發生意外嗎？那些意外都是自己不去注意所引起的，若是不小心死掉了，那是你們家的事。」

該名消息人士表示，中央高層要求和盛地區的住宅興建速度能比先前預定的還快2至3倍，導致投入住宅興建的士兵們只能連續熬夜趕工、完成建築內部裝修，「他們只能不分晝夜連續趕工，又不是機器人，怎麼可能不會發生意外呢？」

另外，原本負責協助工地後援物資的平壤市朝鮮社會主義女性同盟、人民班等組織，在開工後也未能完善提供後援物資協助，導致參與住宅建設的軍人們只能在飢餓的狀態下工作，甚至還有人當場餓暈。

指揮官痛罵，「在貫徹最高司令官（金正恩）的命令與指示之前，你們沒有暈倒的權利！」

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