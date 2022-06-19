5大1小沙洲烤肉戲水　石岡壩不定期放水…「石階消失」傻眼了

記者許權毅／台中報導

台中石岡壩下游埤豐橋大甲溪流域，19日晚間6時許傳出5大1小民眾受困50分鐘，所幸最終平安獲救。台中消防說明，當時民眾在河邊烤肉，見水勢平穩利用攔砂壩石階走到沙洲戲水，不料石岡壩進行不定時放水作業，短短幾分鐘石階直接消失，溪水暴漲才發生受困事件。

▲台中石岡壩下游19日傳出民眾戲水受困，消防人員緊急救援。（圖／記者許權毅翻攝）



現場黃指揮官表示，當時年約30歲3名女子與2名男子帶著1名11歲女童，到埤豐橋附近烤肉，看到河水平穩，便沿著溪中攔砂壩石階走到河中沙洲戲水，初步研判應是石岡壩因應上游水勢，進行不定期放水作業，下游水勢漲起原路消失，6位民眾才會受困在沙洲。

▲消防人員先請石岡壩停止放水，再徒步前往溪中救援。（圖／記者許權毅翻攝）



台中消防總計出動21名消防人員，到場後發現水勢相當湍急，先請石岡壩停止放水後，用人力過河架繩索，並找到相對安全的點傳送救生衣給民眾，於19時13分協助全數民眾脫困，民眾雖受到嚴重驚嚇，但所幸無人員傷亡。

消防局指出，此處上游石岡壩會因應上游水勢，不定期放水，不建議民眾前來遊玩，烤肉戲水應尋找安全地方較為妥當。

▲所幸全數脫困，並無人員傷亡。（圖／記者許權毅翻攝）

▲原本是開心戲水，卻意外受困沙洲。（圖／記者許權毅翻攝）