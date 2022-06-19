酒後聊天太大聲遭誤會嗆聲　北市東區4男開打！警辣椒水伺候

記者張君豪／台北報導

14日凌晨6底時許，台北市大安區忠孝東路4段209號前發生打群架事件，警方到場勸導無效，只好依規定使用辣椒水壓制，轄區警方調查發現係兩幫酒客在路旁聊天，卻因彼此講話太大聲引發有人誤會，對方陣營認為朋友遭欺負上前理論，其中4人發生鬥毆揮拳、推擠，警方依規定將涉案人帶回釐清。

▲14日凌晨6時許北市大安區忠孝東路旁發生酒客因誤會鬥毆案件，警方火速帶回涉案人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

大安警方表示，當時接獲民眾報案指稱上址有打群架狀況發生，警方到場發現有4人鬥毆、推擠拉扯情況發生，經勸阻無效在場警員使用辣椒水壓制，動手打人的包含林男 （24歲）及對方陣營郭男（30歲）與兩名張男（均27歲），其中僅郭嫌遭對方打到嘴唇流血，但出手打架的4人除郭男外均鳥獸散。

但這起衝突發生原因，僅是兩幫人喝酒醉後在路旁聊天，其中隸屬兩陣營的謝男、林男攀談講話太大聲，引發各自陣營誤認友人遭嗆聲欺負，爆發肢體衝突，儘管這些酒客打了就跑，警方事後調閱監視器在4小時內將涉案人等全部帶回警所調查。雙方稍清醒後不願提告，警訊後仍依違反社維法第87條互毆罪，將涉案人函送裁處。

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