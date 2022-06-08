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台中釣蝦盃大混戰！悍女撂鎮暴槍登場開轟　快打換位壓制13人

▲▼台中龍井釣蝦場，8日傳出槍響，13人酒後大亂鬥。（圖／記者許權毅攝）
▲台中龍井釣蝦場8日傳出槍響，13人酒後大亂鬥。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中市龍井區8日凌晨一家釣蝦場發生鬥毆事件，造成2人受傷送醫。其中一派人馬拿出BB槍恐嚇對方，一名林姓女子更亮出鎮暴槍開槍，所幸槍枝無強力殺傷力，對方身上僅擦挫傷，警方獲報後火速到場，帶回9男4女，依恐嚇、妨害秩序、傷害罪嫌移送法辦。

警方表示，8日0時20分許獲報，位在龍井遊園南路某間釣蝦場，其中陳姓男子在包廂外遇到幸姓男子酒後互看不順眼，因為一句「看三小」發生口角，雙方人馬竟拿出鎮暴槍1支、BB槍1支以及2支球棒互毆亂鬥，陳男先是拿出BB槍恐嚇對方，陳男友人林女用鎮暴槍朝對方開槍，所幸鎮暴槍無強力殺傷力，對方身上僅擦挫傷，送醫後無大礙。

▲▼台中龍井釣蝦場，8日傳出槍響，13人酒後大亂鬥。（圖／記者許權毅攝）
▲雙方人馬持鎮暴槍、球棒等互毆。（圖／記者許權毅翻攝）

▲一派人馬拿出BB槍威脅對方，林女甚至用鎮暴槍朝人開槍。（圖／記者許權毅攝）
▲一派人馬拿出BB槍威脅對方，林女甚至用鎮暴槍朝人開槍。（圖／記者許權毅翻攝）

烏日警方獲報後，立即派遣快打部隊到場，其中一男還情緒激動朝員警罵髒話，立刻遭員警以辣椒水迅速壓制，總計帶回鬧事民眾9男4女共13人，訊後將依聚眾鬥毆、妨害秩序、傷害、恐嚇等罪嫌，移送臺中地檢署偵辦。

現場其他顧客表示，事發當時原本在裡面聊天釣蝦，結果聽見外頭發生激烈爭吵鬥毆聲響，雙方持槍、木棍互毆，現場滿地破碎玻璃酒瓶，其中一名白衣男流血受傷，白衣甚至沾染鮮血，顯見雙人人馬衝突之大。

▲警方到場後迅速壓制鬧事民眾。（圖／記者許權翻攝）
▲警方到場後迅速壓制鬧事民眾。（圖／記者許權毅翻攝）

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