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烏克蘭女軍醫拍下256GB馬力波傷亡片　淪俄俘虜3個月終獲釋回國

▲▼烏克蘭女軍醫塔伊拉（Taira）本名白芙絲卡（Yuliia Paievska），用隨身攝影機拍下馬力波慘況，隨後被俘。（圖／翻攝自烏克蘭國家通訊社）

▲烏克蘭53歲女軍醫塔伊拉（Taira）3個月前被俄軍俘虜，如今終於獲釋。（圖／翻攝自烏克蘭國家通訊社推特）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭女軍醫塔伊拉（Taira）用隨身攝影機拍下她在馬力波（Mariupol）第一線救治傷兵的情況，記者夾帶著記憶卡通過重重哨站，終於將這256GB的影片驚險帶出戰區。然而，塔伊拉3個月前卻遭俄方俘虜，直到17日才終於獲釋，不過相關交涉細節不明。

據美聯社報導，本名白芙絲卡（Yuliia Paievska）的53歲烏國女軍醫被證實重獲自由，「塔伊拉」原本是她在電玩遊戲中的暱稱，現在卻是烏克蘭總統澤倫斯基、全世界對她的稱呼。澤倫斯基在17日全國演說中宣布她獲釋的好消息，「感謝讓這個結果成真的每一個人，塔伊拉已經回家了，我們會繼續努力，讓所有人獲釋。」報導稱，包含官員、記者等數百名烏克蘭知名人士被俄軍綁架或俘虜。

塔伊拉的丈夫普薩諾夫（Vadim Puzanov）向美聯社表示，妻子獲釋的消息讓他如釋重負，「雖然這些話聽起來很普通，但他幾乎無以言狀。」他一邊深呼吸，一邊壓抑著自己的情緒，他和妻子通過電話後得知，目前塔伊拉正在前往基輔一家醫院的路上，他很擔心她的健康。

塔伊拉從2月6日至3月10日一邊和團隊瘋狂搶救傷者，一邊用頭戴式攝影機拍下一共256GB的影片，她設法將指甲大小般的記憶卡轉交給美聯社採訪團隊，他們是最後一批在烏克蘭南部馬力波的國際記者。3月15日，其中一名記者把記憶卡藏在衛生棉條內，通過15道俄軍檢查哨站，驚險將影片夾帶出國。據調查，塔伊拉和一名同事隨即在3月16日被俄軍俘虜。

▲▼烏克蘭女軍醫塔伊拉（Taira）本名白芙絲卡（Yuliia Paievska），用隨身攝影機拍下馬力波慘況，隨後被俘。（圖／翻攝自不可征服運動會烏克蘭隊官網）

▲塔伊拉一邊救治傷者一邊用隨身攝影機拍下馬力波慘況，結果淪為俘虜。（圖／翻攝自不可征服運動會烏克蘭隊官網）

塔伊拉於3月10日錄製的一段影片顯示，她是如何不分敵我地努力搶救傷者，當時2名俄軍士兵被烏軍拉下救護車，其中一人坐在輪椅上，另一人跪在地上、雙手被反綁、腿傷明顯。一名女人問她，「妳要救治俄國人嗎？」塔伊拉回應，「他們不會對我們一樣仁慈。但我無法不這麼做，他們只是戰俘。」

報導指出，俄羅斯聲稱塔伊拉是亞速營的一份子，為了將烏克蘭「去納粹化」才會抓人。但美聯社並未發現相關證據，塔伊拉的朋友與同事說，她與亞速軍團沒有任何關聯。塔伊拉是退役軍醫，也是烏克蘭不可征服運動會的明星運動員，專長是射箭與游泳，起初家屬想低調進行換俘等交涉，美聯社公布影片後，在全球引發關注，普薩諾夫認為這對於妻子的獲釋也有幫助。

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