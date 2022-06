俄傳損失5萬兵力「傘兵大量傷亡」　普丁開除空降部隊指揮官

▲俄羅斯空降部隊指揮官謝爾久科夫(左)與國防部長蕭依古(右)。(示意圖/達志影像)

記者詹雅婷/綜合報導

依據未經證實消息,俄羅斯部隊迄今已損失近5萬兵力。烏克蘭宣稱,總統普丁因傘兵部隊出現大規模傷亡展開清算,60歲空降部隊指揮官謝爾久科夫(Andrey Serdyukov)已被解職,接任人選是53歲中央軍區現任參謀長捷普林斯基(Mikhail Teplinsky)。

每日郵報報導,依據敖德薩地區軍事管理局發言人布拉楚克(Serhiy Bratchuk)的說法,普丁展開清算的對象正是發生布查恐怖事件後被英國制裁的謝爾久科夫。英國認定,他的手沾滿烏克蘭人鮮血。

Colonel-General Andrey Serdyukov, Commander of the Russian Airborne Forces, was fired due to mass casualties among Russian paratroopers — The Institute for the Study of War (ISW). As good as de-nazified. pic.twitter.com/MTVbp3EXre

若謝爾久科夫被解職的消息屬實,這代表他將要為俄羅斯空降部隊的糟糕表現及高傷亡負責,特別是先前在基輔周邊地區的早期行動。依據布拉楚克的說法,接任人選為53歲中央軍區現任參謀長捷普林斯基(Mikhail Teplinsky),此人是頓內茨克本地人。

不過,俄羅斯並沒有出現謝爾久科夫被趕下台的跡象。在俄羅斯,謝爾久科夫是俄羅斯英雄,被視為最有能力的軍事將領之一,曾於2014年指揮併吞克里米亞半島的行動。

▼中央軍區現任參謀長捷普林斯基(Mikhail Teplinsky)。



According to ISW, the Kremlin appointed the current chief of staff of the Central Military District, Colonel-General Mikhail Teplinsky(a native of the Donetsk region), as Serdyukov’s replacement and named the Deputy Commander of the Russian Airborne Forces. pic.twitter.com/cvir8pwIRB