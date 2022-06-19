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林智堅落跑空降選桃園！　張善政「不攻擊」：有綠營好友告訴我皮繃緊

▲桃園市長參選人張善政今天在桃園市政府前與羅智強合體行腳，面對媒體詢問提出說明。（圖／者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者皮心瑀／桃園報導

民進黨18日選舉對策委員會上拍板徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，並將在22日中執會通過提名，引來各界批評林智堅落跑還空降，不過，身為對手的國民黨參選人張善政卻表示自己不會做出人身攻擊，希望這次選舉變成一個典範的君子之爭，並透露有一位曾在綠營任官的好友告訴他，民進黨是全世界最會選舉的政治機器，「皮要繃緊一點」。

張善政指出，他過去在任何工作崗位上，從來只認人不認黨，不會以黨派立場來看是非。與人為善的作風，使他結交很多朋友，包括許多綠營的朋友也是他的莫逆之交，

張善政說，這位朋友很替他憂心，認為他是科技專業、學者出身，雖然當過科技政委、科技部長及行政院副院長、院長等職務，也曾選過副總統，但畢竟對民進黨選舉厲害的「技術」及「非我族類，其心必異」的鬥爭手法不夠瞭解。加上他個人風格較斯文、作風太君子，被欺負了還不生氣等等，都可能會吃虧，而這次他的競選對手不只是林智堅，更是總統蔡英文、民進黨，乃至國家機器的全部力量。

張善政表示，自己參與桃園市長選舉，勝選與否，不只是個人的勝負或國民黨的成敗，而是關係著桃園市，這個「國門之都」，在未來的數位時代中，能否以科技創新、綠色永續、人文關懷邁向國際、為年輕人開拓新的未來；桃園的企業能否成為全球ESG趨勢中的指標和典範，更重要的是，讓我們的市民有光榮感、幸福感，因此，如果勝選，我會運用自己的工程專業背景，集合專業團隊，公平、公正的打造一個符合國際都會與綠色永續生活化的「新桃園」。

張善政強調，他任內絕不會賤賣土地或「炒地皮」，迎合特定政治立場的少數企業；或利用職權，讓工商業的朋友，成為個人或特定政黨的金主，「我要鄭重宣示，我及新市府團隊的成員及家人都不會、也不可能炒作房地產。我希望，未來的桃園市，年輕人和勞工都買得起房子！」

張善政說，雖然黨內因徵召程序被認為不夠周到，引起一些爭議，但他仍然以尊重的善意與謙卑的誠意面對，並當做個人的功課，未來，他仍不會改變過去的性格，不會用黨派顏色來決定是非對錯，只要對桃園市有利，對市民有利，鄭文燦市長任內的市政，他也一定會繼續延續。他絕不因人廢事、因人設事。好的市政，當然要延續，不會因為市長換人就天翻地覆。過去從中央到地方，許多政府都患了這個毛病，浪費了多少民脂民膏？政府的財政出現問題，地方政府舉債連年攀升，不正是許多排斥「非我所生」的政策造成的？

張善政表示，這一個多月來，回到他曾經工作過12年的桃園，與各界及基層朋友接觸，雖然有些許小波折，但他有信心，更有強烈的使命感，要將桃園市打造成具有未來性、國際性、兼具科技發展與本土人文，充滿希望與工作機會的宜居城市。

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