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每天上班「自慰」半小時！女導演實施超狂福利1年　讚嘆成效驚人

▲▼來自瑞典的成人片女導演盧斯特，在西班牙成立製片公司。（圖達志影像／美聯社）

▲來自瑞典的成人片女導演盧斯特，在西班牙成立製片公司。（圖達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠疫情帶來前所未有的憂鬱感，全球經濟與產業威委靡不振，不過來自瑞典的A片女導演盧斯特（Erika Lust）卻大膽破例在她的製片公司實施一項「臉紅心跳」的福利，所有員工每天可以享受30分鐘的時間自慰，以求緩解員工們的情緒焦慮，當1年後她檢視成效時，員工坦言每天30分鐘的充電的確能啟發靈感。

根據美媒《紐約郵報》，盧斯特在西班牙巴塞隆納經營成人娛樂公司「Erika Lust Films」，主要拍攝各種符合女性觀眾期待的成人影片，她從去年開始意識到在新冠病毒大流行的影響下，公司員工經常無精打采、精神異常亢奮激動，為了緩解情緒焦慮，才毅然決然實施這項新福利，允許公司內36名職員每天手淫30分鐘。

盧斯特在公司內設置一座「手淫充電站」，不僅配備潤滑液、各種性玩具，螢幕播放著公司拍攝發行的成人AV影片，甚至還備有一張床，方便讓員工躺在床上以放鬆的姿態進行「快速抽動」。

盧斯特受訪時坦言，當她宣布實施這項新福利時，公司團隊成員都對這個想法感到驚訝。不過這種令人產生愉悅、同時代有一絲尷尬的額外福利似乎正逐漸帶來回報，因為許多員工也坦承，在實施這項新福利後，其實是每天額外的充電時間，透過舒緩身心靈的壓抑，來讓工作流程更加順暢平衡，且員工們能以更輕鬆的方式談論關於自慰的議題。

▼盧斯特與其公司團隊邀請不同性別、性傾向的人談論「手淫」。

盧斯特表示，「自慰能夠讓你感覺到更加放鬆、提升專注力，且在創作上更有好處，提升你完成一件事情的動力。這有助於減壓、緩解緊張與壓力。基本上，這是緩解一天工作壓力的最佳良藥。」

不過這項「新福利」不僅能幫助員工適當紓緩工作壓力，其實甚至能改善社會長期以來對於自慰的汙名化。盧斯特表示，「我希望，在緩解工作場合緊張氣氛的同時，這項措施能幫助社會擺脫關於手淫的汙名。」

擔任公司社群媒體經理的耶拉爾汀（Yeraldine）表示，「我感覺我的工作更加平衡，這絕對有助於我以一種更輕鬆的方式討論自慰，即便是在職場的辦公室內」；公司內部聘請的性愛學家艾薇兒（Avril）表示，「30分鐘的自慰徹底改變我的工作方式，誰說我們不准在工作場所開闢一個快樂的空間？」

據悉，盧斯特1977年在瑞典斯德哥爾摩出生，大學時在政治系主修女性主義，畢業後移居至西班牙巴塞隆納，2005年成立自己的製片公司，她期盼能以A片導演、編劇、甚至演員的角度，打破傳統以來色情影片由男性主導的迷思，試著以充滿女性主義的精神，讓女性觀眾享受更具質感的色情影片。

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