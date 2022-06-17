無頭路！立委為2萬課照人員請命盼紓困　教育部允諾處理

▲立委舉行「為學校廚工及課照人員紓困請願」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國內本土疫情自4月快速升溫，各校為防疫紛紛採停課或遠距教學措施，無黨籍立委黃國書、張廖萬堅今（17日）舉行記者會，盼政府應針對課後照顧班的教師、學校廚工給予紓困補助；對此，教育部國教署學務校安組長黃瀞儀當場允諾，將向行政院反映此狀況，做妥善處理。

黃國書、張廖萬堅及台中市議員王立任等人今天上午舉行「為學校廚工及課照人員紓困請願」記者會。

黃國書表示，各縣市實施政策性停課，造成無法線上教學的課照人員及學校廚工收入歸零，統計全國開辦課照班高達2萬4278班，另停課導致學校午餐停止供餐，去年教育部曾對1054校2991位廚工提出紓困補貼，這些人員今年同樣被迫放無薪假，盼比照去年儘速提出薪資補助。

張廖萬堅補充，現在中南部疫情嚴峻，截至昨天仍有4263所學校全部或部分停課，台中、彰化、南投、高雄、嘉義等縣市更宣布線上授課到暑假，且礙於停課是一週一週宣布，這些課照人員、廚工也無法轉業另謀出路。

對此，黃瀞儀說明，教育部將向行政院反映此狀況，做妥善處理；另針對有其他立委反應，團膳業者也因停課受衝擊，教育部已公布將給予補償，總金額約3億元。黃國書提醒，應該針對未來課照人員可能出現人力缺口，提前擬定因應措施。