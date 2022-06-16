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快訊／學生確診總數破30萬！單日+5577　全台4263所園校停課

▲▼海山國小有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。（圖／記者許靖騏攝）

▲受疫情影響，全台超過4200所校園仍停課。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（16日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增5577例確診，除3例為境外生，其餘5574例為本土學生，學生累計確診總數首度突破30萬例，而光是國小學生就超過11萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共4263所園校停課，比昨天增加156所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為30萬1648例，較昨天新增5577例，其中5574例為本土學生，也讓本土生確診總數來到30萬949例，而本土生新增5574例確診，包括大專校院新增683例、高中825例、國中697例、小學生2228例、幼兒園1141例；境外生今天新增3確診案例，累計確診總數來到699例。

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▲▼校園確診總案例累積超過30萬例。（圖／教育部提供）

▲今年校園確診總案例超過30萬例。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、4263所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加156所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有3094所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天增加2所，包含幼兒園1147所、國小1319校、國中352校、高級中等學校151校、大專校院125校；另有1069所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加154所，含含幼兒園386所、國小 383校、國中197校、高級中等學校 182校、大專校院21校。

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