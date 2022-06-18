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全區多點機動打擊告發48件　南警防制噪音擾寧展成效

▲台南市警二分局17日起併同路口安全大執法工作同步執行，置重點於車輛改裝製造噪音、酒後駕車、闖紅燈、未依規定轉彎、及微型電動二輪車等違規來強力執法，首日共舉發48件違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局17日起併同路口安全大執法工作同步執行，置重點於車輛改裝製造噪音、酒後駕車、闖紅燈、未依規定轉彎、及微型電動二輪車等違規來強力執法，首日共舉發48件違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局獲報金華路夜間時有過往車輛有噪音影響安寧情事，經分析車輛動向並即規劃勤務查處，於17日起併同路口安全大執法工作同步執行，置重點於車輛改裝製造噪音、酒後駕車、闖紅燈、未依規定轉彎、及微型電動二輪車等違規來強力執法，首日共舉發48件違規。

其中攔檢發現有車輛改裝經實施蒐證通報環保局實施召回計11件、酒後駕車涉嫌公共危險4件、查獲毒品通緝犯2名等，相關執法工作也將持續進行，以確保大家行車安全、生活環境安寧。

▲台南市警二分局17日起併同路口安全大執法工作同步執行，置重點於車輛改裝製造噪音、酒後駕車、闖紅燈、未依規定轉彎、及微型電動二輪車等違規來強力執法，首日共舉發48件違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

噪音改裝車輛稽查，警方這次也針對許多違規駕駛人，注意刻意規避路檢點之情形，二分局也改變以往大型車道縮減路檢之方式，採小組多點、時段綿密、熱區打擊之方式來執勤。

17日第二分局盤點轄區近期有接獲檢舉噪音車輛違規路段，於22時至18日上午6時之重點時段，每時段規劃3-6組警力來實施機動打擊，以多點、多時盤檢之方式，於金華路、中華西路、民生路、府前路等路段實施機動路檢，且每小時變更路檢地點，以達機動及全面之效能。一晚共計攔下11輛明顯有改裝製造噪音之車輛，當場蒐證後通報環保局來召回檢驗。2022年迄今，第二分局業已攔檢通報環保局召回檢測改裝之噪音車輛達441輛；另外也針對車輛改裝有增減變更設備的，也依「道路交通管理處罰條例」第16條舉發59件。

▲台南市警二分局17日起併同路口安全大執法工作同步執行，置重點於車輛改裝製造噪音、酒後駕車、闖紅燈、未依規定轉彎、及微型電動二輪車等違規來強力執法，首日共舉發48件違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中博愛派出所所長陳柏文於18日凌晨0時許率員在民生路2段實施守望時，發現有外籍移工騎乘改裝之電動自行車，外觀明顯改裝且車行速度極快，嚴重影響道路行車安全。經實施攔查發現該電動車與其檢驗標章所標示之廠牌、型號不符，屬非合格檢驗之車輛，警方當場也依道路交通管理處罰條例第12條之「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」來舉發併沒入車輛，後續將持續追查車輛之來源。
在員警認真執勤下，一晚下來共計取締酒後駕車涉嫌公共危險4件，並查獲毒品危害防制條例通緝犯2名，有效達到治安維護及交通安全之目標。

▲台南市警二分局17日起併同路口安全大執法工作同步執行，置重點於車輛改裝製造噪音、酒後駕車、闖紅燈、未依規定轉彎、及微型電動二輪車等違規來強力執法，首日共舉發48件違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局強調，道路安全及安寧秩序為警方交通執法之重點，凡對影響道路安全之重點違規項目，警方將持續精準執法嚴加取締；另對噪音車輛滋擾，影響民眾夜間安寧部分，警方也將結合監理站、環保局等機關，以當場稽查違規舉發、即時召回檢驗等手段，以達「躁音勿擾」、「交通雙安(安全、安寧)」之目標。

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