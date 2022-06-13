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《台灣蘋果》背後藏紅色資金？經民連赴地檢告發這2人違反個資法

記者黃宥寧／台北報導

台灣《蘋果日報》本月8日發出聲明，已完成與新東家交接，該交易傳出為17Live共同創辦人潘杰賢與香港商人黃浩共同出資收購。對此，民間團體「經濟民主連合」認為，此交易案已違反去年文化部已發函給台蘋的2項處分，且違法傳輸個資最大嫌疑人為執行長吳玉愛與財務長諶鑽鑫，因此13日赴士林地檢署遞狀告發，請求檢察官偵辦，毋枉毋縱。

▲▼ 賴中強 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲經濟民主連合智庫召集人賴中強赴士林地檢署告發《蘋果日報》違法傳輸個資 。（圖／記者黃宥寧攝）

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，該交易首應究明賣方是誰拍板決定交易對象與條件，鑑於：（1）香港商蘋果日報出版發展有限公司全體董事於去年已全部辭職，（2）台灣分公司經理葉一堅去年亦辭去分公司經理職務，（3）蘋果新聞網執行長吳玉愛曾向工會表達她並非負責人，沒有權力決定裁員與交易；因此，邏輯上唯一的可能是由香港法院指派之清盤人譚競正、文景城代表賣方拍板決定。

▼經濟民主連合智庫召集人賴中強按鈴申告 。（圖／經濟民主聯合提供）

▲▼ 經濟民主連合智庫召集人賴中強 。（圖／經濟民主聯合提供）

賴中強強調，我國政府至今並未核准香港法院指派的清盤人譚競正、文景城入境執行清盤人職務，唯一可能的賣方交易拍板人譚競正、文景城，要在不入境台灣的情況下，完成金額高達15億元跨國併購案的標的現況確認、談判、簽約，甚至在6月8日「已完成交接」，不可能不涉及員工薪資清冊、資料庫清單與債權人債務人名冊等個人資料。

▼經濟民主連合告發《蘋果日報》，違法傳輸個資 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 賴中強 。（圖／記者黃宥寧攝）

研究員歐栩韶也指出，佔7成港籍黃浩前次收購壹週刊交易時，曾有「空手到」的前科，鉅額併購交易未準備自籌資金，簽約後還在籌資，顯可疑黃浩也只是人頭，將來背後資金由中資支應的可能性相當高。

經濟民主連合研究員許冠澤提出，蘋果交易無論哪一種方式勢必都會進到經濟部審理，呼籲經濟部要以「中資有無重大影響力」來判斷買方是否為中資，千萬莫再以尹啟銘時代「中資有無控制力」或「中資持股超過30%」為判斷，避免讓中資以「多層持股」等方式玩弄數字遊戲。

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