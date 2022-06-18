警局前挑釁！喪事陣頭祝分局長「一路好走」　警再逮12黑幫成員

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

新竹縣1名朱姓男子得知竹東分局長江建忠將異動，竟找來喪事陣頭在分局外繞行挑釁，以車頭LED燈字幕祝他「一路好走」，事後被警方逮捕，法院以侮辱公署罪判處朱男徒刑4月；警方繼續追查其他同夥，歷經8個多月，本週再度逮捕蕭姓、巫姓為首的竹東三環幫成員共12人。

▲朱姓男子得知竹東分局長將調職，竟雇喪事陣頭「慶賀」分局長一路好走，朱男被法院判刑後，警方又逮捕12名相關幫派份子。（圖／ETtoday資料照）

據了解，朱姓男子因不滿卡拉OK店常遭警方取締導致停業，得知竹東分局長江建忠將異動，竟以3萬7千元找來喪事陣頭，及改裝過的佛祖車沿路播放佛曲，並於車頭LED燈字幕顯示「一路好走」字樣作為前導車，在分局外繞行，挑釁意味相當濃厚。朱男事後被逮捕，經新竹地方法院審理後，以侮辱公署罪判處朱男徒刑4月，得易科罰金12萬。

雖然朱男已判決有罪定讞，但警方發現，當時現場有多名三環幫成員圍觀錄影，遂與新竹縣警局刑警大隊共組專案小組，持續追查幕後指使者。經過8個多月的調查，警方掌握犯嫌妨害秩序、暴力討債等相關不法事證，於本週執行幫派掃黑行動，將舞獅案同夥蕭姓及巫姓主嫌等12人一網打盡，全案依違反組織犯罪條例等罪移請新竹地檢署偵辦。

▼警方逮捕該案相關幫派份子。（圖／記者陳凱力翻攝）

▼蕭姓嫌犯在旁邊用手機拍攝。（圖／記者陳凱力翻攝）