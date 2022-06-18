演算法霸權衝擊數位社會　世新傳管研討會全方位探究疫情下學術趨勢

▲ 世新大學舉辦第17屆傳播管理發展與趨勢年會暨國際學術研討會，邀請各國學者一起思索學術面與執行面的跨領域研究。

文、圖／公共事務室

新冠肺炎疫情延燒二年對全球社會經濟影響持續擴大，從經濟環境失序到商業模式重整，民眾的生活、工作與健康都發生不小變化。世新大學新聞傳播學院與傳播管理學系在此之際，以「數據演算、情感經濟、防疫疲乏」為題，舉辦第17屆傳播管理發展與趨勢年會暨國際學術研討會，邀請各國學者一起思索學術面與執行面的跨領域研究。發表內容有近期在健身直播竄紅的劉畊宏，締造國際OTT平台臺劇身價新高的《華燈初上》，以及大學社會責任（USR）與聯合國永續發展目標（SDGs）影響大學新鮮人的學習歷程，從各式媒體平台上老中青各年齡層的傳播行為模式，全方位探究疫情下的趨勢觀察。

同樣受到疫情影響，今年研討會全程改於線上舉辦，專題演講特邀中國大陸蘇州西交利物浦大學媒體傳播系助理教授王帥帥（Shuai-Shuai Wang）談「展演疲乏與情感脆危—再談演算法霸權與親密勞動」，美國馬里蘭羅耀拉大學教育學院助理教授賈芸棣（Wendy Chia-Smith）談「健康監控健身網紅—希望與絕望、秩序與錯亂」、澳門大學傳播系助理教授李展鵬（Chin Pan Lei）談

[廣告]請繼續往下閱讀...

「夢半比城 – 梅艷芳、懷舊經濟與香港性」，共同與談者國立陽明交通大學傳播研究所副教授吳泰毅、中國文化大學新聞學系副教授羅彥傑、臺灣師範大學臺灣語文學系副教授莊佳穎皆給予多元方向性思考，帶來更多及擴充性討論與交流。

主辦方提出，近年來蓬勃發展的大數據演算法，深刻影響數位生活，甚至影響分眾消費與數位社會階級產生，疫情更促進「情感經濟」、「孤獨經濟」的發展勢頭，衍伸出新的行銷模式。線上購物及虛擬體驗從青少年拓展到老中青每個人，大眾更加習慣地使用非接觸方式付款。大量人群活動逐漸減少，居家活動增加之餘，跨境旅遊也疾速歸零，出門購物機會大減，也造成了數位零售通路迎接巨大成長動能。

▲ 研討會聚焦數據演算、情感經濟與防疫疲乏，並由國際學者帶來三場專題演講。

在機會與挑戰處處可見的當下，今年研討會迎來24篇論文發表（口頭、壁報），以防疫疲乏年代下的「多元影音平台展演內容創新」、「行動、互動、數位原生（MIND）下的情感經濟」、「平台展演、虛擬親密與文化創意產業經營管理」、「情感勞動與親密關係」四大主題開展研究，發表人來自世新大學、輔仁大學、臺灣師範大學與香港樹仁大學等研究生與教授。

今年開幕式邀請世新大學新聞傳播學院院長胡光夏致詞，傳管系主任蕭宏祺主持專題系列演講，壁報展覽邀請中國文化大學新聞學系副教授羅彥傑與副教授陳慧蓉擔任評論人。

胡光夏表示，借助國際學術研討會將學術與實務接軌，特別感謝能由擁有「傳播」「管理」跨領域專長的系所主辦，帶來很多學術資源，傳管系也在全校研究評比中連續兩年入選，讓人每年期待這場針對國際現象交流互換意見的學術舞台與研究成果。