輪胎行縱火8死！心碎爸腳穿「焦黑藍白拖」　留宿靈堂徹夜守至親

記者陳凱力、蔡文淵、莊智勝／新竹報導

新竹市東大路「正義輪胎行」孽子縱火釀成8死慘劇，屋主陳爸爸一夜痛失至親，妻子、女兒、2個媳婦及4個小孫子全葬身火窟，住家更成一片焦黑廢墟，全身上下的家當只剩下一個小提袋，逃生的時候甚至連鞋子都來不及穿，腳上志工給的藍白拖，早已被灰燼染黑，但陳爸爸仍然沒有換下，昨更夜宿靈堂，不願離開8位親人身邊，令人相當鼻酸。

▲陳爸全部家當只剩下手的提袋，腳上的藍白拖還是志工給的，至今都未換下。（圖／記者游宗樺攝）





▲陳爸到靈堂時，腳上仍穿著藍白拖。（圖／記者蔡文淵攝）

輪胎行次子陳彥翔(31歲)因經濟問題而與家人爆發糾紛，15日晚間10時許潑灑汽油縱火，當時陳爸爸全程目睹，立即上前與陳彥翔展開拉扯，但最終火勢仍被點燃，陳爸爸想轉身上樓救孩子，已經來不及。

陳家原本三代同堂共11口，但這場大火一夜之間帶走8條生命，只有屋主陳爸爸、因確診在外隔離的長子、以及縱火的次子陳彥翔倖存，陳爸一夕之間痛失妻子、女兒、2個媳婦及4個小孫子共8名至親。大火當下，陳爸爸逃生時甚至連眼鏡、鞋子都來不及穿，家當只剩下一個小小的手提袋；到場的志工見陳爸赤腳，還拿來藍白拖讓他穿上。

▲一夜痛失8至親，陳爸情緒哀痛。（圖／記者蔡文淵攝）

陳家在殯儀館設置靈堂，陳爸上香時，腳上還穿著早已被灰燼染黑的藍白拖，就連身上的衣服都沒有換下，一進靈堂見到至親牌位，陳爸忍不住當場痛哭失聲，場面令人相當鼻酸。

在大火過後，新竹市府原本有替陳爸安排住宿，但昨夜陳爸不願離開靈堂、想陪伴在至親身邊，因此表示希望可以留在靈堂過夜。新竹市民政局透露，羽化館原本入夜都會關閉，但昨體諒陳爸心情，特別破例讓他留宿一夜。

▼陳家長子因確診隔離逃過死劫，身穿防護衣到靈堂見家人最後一面。（圖／記者邱中岳攝）