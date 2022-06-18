千度高溫被活燒！陳彥翔妹妹「6年前PO高大成文章」：支持死刑

▲陳佩君原本計畫今年與外籍男友完成終身大事。（圖／翻攝IG）

網搜小組／劉維榛報導

新竹正義輪胎行逆子陳彥翔15日縱火，殘忍燒死8位家人，由於媽媽、媳婦與女兒身形相仿，遺體碳化嚴重，需透過DNA辨識。大火隔日，大媳婦的妹妹悲痛現身靈堂，頻頻潰堤詢問「會判兇嫌死刑嗎」讓人鼻酸。有網友也找出陳彥翔妹妹一篇舊文，發現她曾表態支持死刑。

陳彥翔這把惡火帶走8位至親，其中林姓大媳婦也葬身火窟，大火隔日，她的妹妹崩痛現身靈堂，新竹市副市長沈慧虹也不忍眼眶泛淚，不斷安慰已哭倒癱軟在懷裡的妹妹表示，「妳的痛我們都懂」，「要好好照顧自己，不要讓家人擔心」，妹妹則是不斷啜泣、語帶顫抖地問「會判他（縱火陳嫌）死刑嗎？」

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沈慧虹則安慰她「不用怕，那是法律的事，我們先處理好家人的後事，讓他們安心地走」。

▲大媳婦的妹妹痛哭失聲。（圖／記者邱中岳攝）



▲陳佩君外籍男友現身靈堂。（圖／記者蔡文淵攝）

看著林家幾乎被滅門，更難以想像，8名罹難者當時處在700、800度甚至上千度的火場裡，讓全台民眾也鼻酸難過，一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，打開陳彥翔妹妹陳佩君的臉書，她於2016年曾轉貼法醫高大成的文章，內文為「我做了30多年的法醫，是不可能也不會違背我面對凶殺案當時的情景而去支持廢死！但再重申『必須確定惡性重大、證據確鑿就應儘速執行死刑！』確實是能嚇阻類似犯罪行為的再發率。」

該網友認為，從妹妹的文章來推測，是「表態支持死刑，法官再不判死，天理難容。」另外，網友也質疑陳彥翔謊稱煙蒂不慎掉落釀災，「汽油的燃點是大於500度，煙蒂的溫度頂多300多度，根本無法點燃汽油，且汽油還會將菸蒂浸熄，這在網路影片中可找到，可見根本是用打火機蓄意縱火，犯意明確。」

▲陳佩君曾轉貼高大成文章 。（圖／翻攝臉書）



文章曝光後，底下網友回應，「支持死刑！怎麼殺人就用同樣的方式對加害人執行死刑」、「支持高大成法醫的說法」、「死刑不能解決問題，但能解決有問題的人」、「這種若能教化才怪」、「不孝子，害死親人8條人命，不處死，天理何在，往生者不是白死」。

據了解，陳彥翔縱火後送醫時自稱，原本只是想嚇嚇爸爸，但沒想到潑灑汽油後在爭執中不慎掉落打火機點燃起火。對此，陳父直接打臉，表示陳彥翔在案發前跟他吵完架就衝出去買汽油，回來在一樓灑完就用打火機點燃衛生紙丟在地上，一樓瞬間就陷入火海。這石屋內的大人馬上衝上二樓救小孩，但不久就嗆昏被燒死。

不過陳彥翔仍插管無法製作筆錄，案情尚待釐清，全案將朝殺人和公共危險罪偵辦。

▼逆子陳彥翔害死8位親人。（圖／記者陳凱力翻攝）



▼輪胎行縱火案家族關係圖。（圖／ETtoday）

