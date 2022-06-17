他快篩陽「卻住進專責病房」　醫驚見1症狀「可能腎衰竭」

▲原PO快篩陽，抽血發現有橫紋肌溶解症。（示意圖／非當事人／記者徐文彬攝）



網搜小組／劉維榛報導

「很可能腎衰竭需要洗腎！」一名男網友透露，不舒服快篩才知道自己確診，於是到急診室看診拿藥，意外得知有橫紋肌溶解症，指數非常高，可能會導致腎衰竭需要洗腎，醫師隨即讓原PO住專責病房。目前原PO仍住院中，今（17日）一早還呼吸困難，嚇得按緊急按鈕，「吞了不明藥物，坐著用嘴巴呼吸，觀察中。」

一名男網友在Dcard表示，週三（15日）一早起床就感覺腦袋迷迷糊糊，身體也很不舒服，於是趕緊自主快篩，結果驗出陽性，嚇得原PO趕緊衝到急診室，「打算去醫院看診並領藥回家吃，準備在家休息7+7。」

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怎料抽血報告出爐後，醫師發現有橫紋肌溶解症，原PO也傻眼得知，「數值標（飆）高到...很可能腎衰竭需要洗腎」，因此當下被送去專責病房進行治療。

原PO還原當時狀況，整個人呈現「我是誰我在哪裡」的小劇場中，因為出門只帶背包，完全沒有住院的心理準備，幸好醫師與護理師頻頻安慰，才讓原PO情緒漸漸緩和，並慶幸呼有到醫院檢查，「不然的話...獨居真的在家裡面倒下也沒有人知道。」

目前原PO仍在專責病房治療中，也希望大家要小心Omicron，「一天之內生活就發生翻天覆地的變化，感覺好不真實，抗病毒藥物服用太慢，晚上病房改注射瑞德西韋，大家再加油，努力活下去，度過這個疫情。」

文章曝光後，網友喊話保重之餘，也相當好奇原PO確診症狀，「可以請問你不舒服的症狀大概是什麼嗎？例如發燒或深色尿液的現象？」原PO則回應，「 都有，所以再觀察。」

事後，原PO於今（17日）深夜回報身體狀況，住院一度無法呼吸，「剛剛按緊急按鈕，呼吸困難鼻孔全部塞住，目前吞了不明藥物，坐著用嘴巴呼吸，觀察中。」直到早上8時許，他再表示，「目前人平安無精神中，剛剛被抽血叫起床了，事後就一直戴著氧氣罩睡覺了。」

▲原PO回報身體狀況。（圖／翻攝Dcard）



本站報導《6歲女童確診「喊腳痛不能走」！醫驚見1併發症：嚴重恐急性腎衰竭》，北部6歲女童發燒確診，因輕症緣故由媽媽陪伴居家照護，但退燒2天後，她突喊雙腳小腿疼痛，甚至碰到就痛得受不了，甚至無法站立跟行走。直到掛了視訊門診後，經醫師診斷為染疫後併發「橫紋肌溶解症」，緊急收治入院。

吳秉昇解釋，當肌肉受到外力影響，導致人體橫紋肌細胞被破壞，橫紋肌裡的酵素跟產物跑到血液裡，造成肌肉劇烈疼痛、腫脹、無法行走，就是「橫紋肌溶解症」，常見於激烈運動或病毒感染。

吳秉昇指出：「過去流感病毒被認為會侵犯肌肉組織，所以臨床常有流感併發橫紋肌溶解症的病例，而COVID-19病毒併發橫紋肌溶解症的案例報告雖然在文獻上有出現過，但很罕見。」一旦大量肌肉酵素進入血液，必須靠腎臟代謝才能排出體外，若未即時發現、補水，導致代謝廢物阻塞在腎臟，就會出現尿量減少及茶色尿液、電解質失衡，嚴重恐導致急性腎臟衰竭。