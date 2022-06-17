忍無可忍！台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」原因曝

▲王女無法忍受長期被丈夫家暴，涉嫌先用熱水潑睡夢中的丈夫臉部，再持菜刀刺殺。（圖／民眾提供）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市大同路16日傳出弒夫血案，32歲的王姓女子長期遭39歲的丈夫陳男家暴，當天再也難以忍受，涉嫌先以熱水潑在熟睡中丈夫的臉部，再持菜刀刺殺丈夫右胸，致其傷重不治。台南檢方在訊問後，認為王女涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押；但台南地院認為，王女不符羈押要件，予以駁回，並將王女「無保釋放」。

據警方調查，32歲王姓女子與39歲陳男子為夫妻關係，王女涉嫌因長期遭到家暴，在忍無可忍狀況下，於16日清晨5時40分許，在台南市大同路一段住處房內，利用丈夫還在睡夢中，先用準備好的熱水潑灑躺在床上的陳男，而後用菜刀刺向陳男右胸，經民眾報案後，陳男由119救護車送至成大醫院急救，送醫途中陳男就已無呼吸心跳，經成大醫院急救團隊全力搶救仍宣告傷重不治死亡；而王女行刺後留在現場，喃喃自語「忍無可忍……」，當場被市警一分局馳抵員警逮捕。

▲王女無法忍受長期被丈夫家暴，涉嫌先用熱水潑睡夢中的丈夫臉部，再持菜刀刺殺。（圖／民眾提供）

檢方訊問後，認為王女涉犯殺人重罪有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押。但台南地院審酌，王女對犯行坦承不諱，而相關證人與證據亦已經警、檢蒐證，無事實及相當理由，足認被告有何串、滅證之虞。

雖然檢方認為王女所犯為10年以上刑期之罪，若未予羈押，不足以確保將來追溯、審判、執行之進行。但台南地院指出，並無具體事實表徵，認為王女有逃亡之虞，且王女行兇後留在現場，俟接獲報案之員警到場時，被告對於警詢、偵查中之訊問，就行兇過程陳述前後一致，並無避重就輕，飾詞卸責以規避刑責，難單以王女涉犯重罪，即認有刑事訴訟法第101條第1項第3款羈押之事由。因認聲請人之聲請不符羈押要件，自難准許，「本案聲請為無理由，應予駁回，並已將被告(王女)釋放。」