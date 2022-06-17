快訊／再增3兒少重症！　7個月大男嬰肺炎、4歲女童腦炎

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增446例中重症，其中有3例重症為兒少，包含1名青少年因為車禍手術確診新冠，目前住院治療；另2名兒童分別為1名4歲女童腦炎、7個月大男嬰肺炎。

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，重症少年為18歲男性，無慢性病史，6/5車禍外傷合併氣胸骨折，住院安排手術，術前PCR確診，病況插管住加護病房，列為共病（車禍創傷），病況改善轉出加護病房，一般病房住院中。

另有1例腦炎，為4歲女童，本身無慢性史，6/14發燒抽搐到急診，呼吸喘、插管使用呼吸器，頭部電腦斷層確認腦水腫診斷腦炎，6/15住進加護病房使用降腦壓藥、類固醇、瑞德西韋、免疫球蛋白、抗癲癇藥物。

還有7個月大男嬰肺炎，本身無慢性病史，5/9發燒、5/10到急診PCR確診，隔天出現呼吸喘、咳嗽、活力食慾降低，5/12再度到急診，胸部X光顯示雙側肺炎，缺氧、呼吸窘迫、插管使用呼吸器。使用類固醇、瑞德西韋，5/16已經拔管移除呼吸器，5/22出院。

▲指揮中心6/17公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心6/17公布中重症及死亡個案統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大