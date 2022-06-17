染疫免隔離7天？　韓官員曝恐怖後果：8月底確診數「飆到8.3倍」

▲ 南韓逐漸回歸疫情前的日常生活，圖為首爾市乙支路小明太魚巷。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠疫情降溫，日增確診數降至1萬例以下，政府上月底預告將進一步放寬防疫限制，包括解除確診者隔離義務，但與專家討論後於17日宣布，目前要求確診者隔離7天的規定將至少延長4周，否則8月底確診數可能飆升8.3倍。

根據《韓聯社》，南韓政府先前預告將進入「恢復日常穩定期」，最早傳出5月23日起就不強制確診者隔離7天，不過至今尚未解除，國務總理韓惪洙17日也宣布，強制隔離7天的規定將再維持4周，至少實施至下月17日，未來每隔4周將與專家重新評估再做決定。

南韓中央防疫對策本部第一副本部長金憲主（音譯）則在17日的例行記者會上說明，這項決定是考慮到去年冬季疫情及今年Omicron流行而形成的免疫效果會在4至6個月後低下，因此今年7至8月過後傳播風險可能提升。

許多南韓專家都對下半年疫情再度爆發的可能性提出警告，因此需要在下一波爆發以前，盡可能使疫情保持穩定。政府做出這項決定以前，專家專案小組、感染病危機管理專門委員會也指出，有必較繼續維持眼下疫情的穩定狀態。

根據南韓疾病管理廳，若維持隔離7天的規定，8月底確診數增長幅度料會較小，但若現在解除規定，確診數7月就會開始快速攀升，預估8月底將較不解除規定的狀況多上8.3倍。

若隔離天數縮短至3天或5天，目前疫情降溫的趨勢也將停滯，8月底確診數將比實施7天隔離時更高。且若確診數飆升，南韓政府為防新變種及免疫力下降而推動的下半年疫苗接種計畫恐怕也會受到影響，考慮到新冠病毒排出量及培養時間等特性，認為維持相關規定才是穩定的做法。

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