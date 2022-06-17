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大陸 大陸焦點 特派現場

離譜政法教授炫耀出軌　公開批評「女人是危險動物」丟工作

記者任以芳／綜合報導

大陸一名政治法律教授被檢舉「侮辱女性」，該師在自己社交平台發文，明顯瞧不起女性，甚至說「女人是世界上最危險的動物」、「自己曾經出軌被抓」等不堪言論，最後遭學校師生投訴。山東政法學院昨16日發布公告，該名教師已經調離工作崗位，接受調查處分。

▲▼ 山東政法學院老師污辱女性 。（圖／翻攝 觀察者）

▲ 山東政法學院老師與友人常常公開污辱女性 。（圖／翻攝 觀察者）

綜合陸媒報導指出，該名暱稱「支強老師」的教授長期與一名馬姓男子互相留言，兩人在微信朋友圈時常發表侮辱女性等言論，多半都是調侃或瞧不起女性居多。

根據被爆料截圖內容顯示，該師曾經說做夢跟學生吵架，朋友回覆，「是不是女學生，不用想就用猜，女人是世界上最失敗微生物」，該師還表示贊同。

▲▼ 山東政法學院老師污辱女性 。（圖／翻攝 觀察者）

▲ 老師囂張坦承自己出軌過 。（圖／翻攝 觀察者）

另一篇留言也很離譜，該名老師公然評論政法學院女性難搞很精明，還坦承自己出軌被抓過，炫耀畢業後就沒被抓過，人都要有點經歷。甚至說自己出軌後練就「吃得苦中苦、方為人上人」。如此荒唐言論引起校內師生反感，蒐證投訴。

山東政法學院接獲投訴後，立刻成立工作調查小組，確認網傳微信朋友圈截圖內容屬實，被投訴的「支強老師」就是該校法學院教師。學校也決定，調離該師教學工作崗位，停止其一切教學活動。

▼ 山東政法學院停止離譜老師工作 。（圖／翻攝 觀察者）

▲▼ 山東政法學院老師污辱女性 。（圖／翻攝 觀察者）

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