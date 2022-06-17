惡師威脅小一童「午餐吃比我慢就吃雙面膠」　學校竟讓他繼續教

▲台中一所國小傳出虐童事件，校方僅記過三次處分。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者許權毅／台中報導

台中大雅一名陳姓國小老師竟因為學童頑皮，要求雙手伸直上下跳躍150下，更會因為學童動作慢，語帶威脅說「午餐吃比我慢就吃雙面膠」，或是斥責「你這麼笨嗎」、「可以不要當笨單嗎」等話語，經檢舉後陳師竟因為有向家長道歉，校方以記過3次當處分，並未解聘陳師。

據了解，陳姓國小女老師去（110）年看到一名小一學童，用倒退方式下樓梯，陳師看見後要求再「示範」一次，並且錄下影片傳給家長，是家長認為不妥，一問孩子才知道還有更多不當管教的行為。

陳師會處罰小一學童雙手伸直跳躍150下、打手心，或是因為有學童早自習吵鬧，連坐罰全班，甚至要求全班讀秒帶頭霸凌動作慢的學童，學童還得向全班同學逐一道歉，陳師會對動作慢的小一生公開辱罵「你為什麼現在才要變聰明」、「可以不要當笨蛋嗎」等話語。

經校園事件處理會議調查，認定陳師行為已造成學生身心傷害，不當管教與體罰成立，霸凌因應小組調查後也認定陳師霸凌多位學生成立，台中社會局以違反兒少法公開陳師姓名並開罰。但校方最終竟以記過三次當處分，經人文教育基金會函文抗議後，校方重開教評會仍認為無需要解聘。