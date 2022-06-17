LIVE／專家拍板「二度感染」定義　羅一鈞最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）14:00召開記者會，由醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫情。不少確診者3個月內仍快篩陽，甚至有症狀，指揮中心已召開專家會議討論二度感染定義。另外，指揮中心從指揮官陳時中宣告確診，後續包含次長薛瑞元、發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝也陸續染疫，昨日又新增次長石崇良確診。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指揮官等重要人士確診，羅一鈞在昨日記者會中表示，「幾位長官身體狀況目前都還不錯，請大家放心，也謝謝大家的關心。」行政院長蘇貞昌晚間在臉書貼出一張5人比讚自拍照片，並表示希望他們多休息，也拍張自拍照，讓國人知道他們一切安好。

這張照片也意外曝光衛福部另一名次長石崇良確診，石崇良對媒體表示，14日早上快篩還呈現陰性，當天晚上開始有點鼻塞，15日上午就快篩陽性，並經醫師視訊診療判定為確診，依規定進行確診者居家照護隔離「7+7」。

▲蘇貞昌要指揮中心確診的5人自拍報平安。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

指揮中心先前表示，確診康復後三個月內再染疫機率很低，就算接觸到確診者也不會再被匡列。不過，不少確診者3個月內仍快篩陽，甚至有症狀，衍生可否領藥、居家照護等爭議，指揮中心已召開專家會議討論二度感染定義，拍板後將公布最終文字版本。

專家小組召集人張上淳上午受訪時表示，初步比較確定為2週內，如果症狀好轉又再度出現症狀且快篩陽性，會視為「症狀再反彈現象」，非再次感染；至於3個月內則有可能是陰陰陽陽，也有可能再次感染，就要綜合資訊判斷。他進一步指出，如果病毒序列分析有不同，可以確定是再次感染，而病毒序列分析之前，要先採取必要作為，包含還是要小心是否傳染給別人。