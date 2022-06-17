《鬼滅之刃》台北站公布超可愛Ｑ版人物　鬼滅迷感動：總算有台灣特典！

▲Ufotable為台北站限定繪製臺灣專屬Q版人物在社群掀起討論熱潮。（圖／翻攝官方粉絲團）

消費中心／綜合報導

不能出國的日子對動漫迷來說好煎熬！近年話題席捲全球的《鬼滅之刃》上個月於日本展出《鬼滅之刃 全集中展》，在日本展出時除了打造真實場景讓鬼滅迷身歷其境，更結合當地特色推出專屬的Q版人物造型激起粉絲都想擁有的熱血情緒，這次《鬼滅之刃 全集中展》全球首次海外展選在台北站，特地請到Ufotable繪製臺灣專屬Q版人物，鬼滅迷興奮直呼「好可愛」、「好想跟他們一起遊遍台灣景點」。

▲跟101比身高的炭治郎。（圖／時藝多媒體提供，下同）

以精湛及特殊的攝影與特效技術聞名的Ufotable動畫製作公司，擅長設計創新的運鏡、精緻的打鬥場面，華麗的風格攻佔了這個世代不少動漫迷的心，Ufotable為台北站限定繪製臺灣專屬Q版人物的剪影提早在社群公開，讓鬼滅迷猜猜看是誰遊台灣，掀起網友們討論，鬼滅迷們更是一眼就認出來角色們分別在台灣景點101、野柳女王頭、十分、阿里山、夜市等處，並為這些剪影創造出新的故事「炭治郎看到台北101的高度讚嘆不已，心想為何如此高大；禰豆子看到漂亮的天燈想起不在的弟弟妹妹；善逸看到野柳女王頭時，開始歇斯底里的擔憂斷了怎麼辦；杏壽郎帶著好吃的鐵路便當等待阿里山小火車的到來，準備前往有鬼出沒的地方；伊之助在士林夜市到處找人比試看誰吃的多」，甚至想跟著角色們一起嗨遊台灣景點，最讓鬼滅迷們感動的是「總算有台灣的特典」一定要參與。

▲與女王頭開心合照的善逸。

完整Q版人物彩色版「台灣展覽限定圖」公布，宣告《鬼滅之刃》亞洲第一站就在台灣，角色們在台灣都玩得很開心，並將送出展覽的特典「經典角色小捲軸」，角色又萌又逗趣的表情讓粉絲們直呼「每個人物都好可愛」，紛紛對最喜歡的角色熱情告白，「我最想跟煉獄大哥一起在阿里山賞花跟吃鐵路便當」、「在櫻花樹下嗑便當的煉獄大哥，真是豪邁又可愛」、「襧豆子好可愛！想跟可愛的襧豆子一起去放天燈」、「此生最愛的動漫角色就是煉獄」、「想跟伊之助一起吃美食玩遊戲，一項都不能少」，熱烈的討論伴著鬼滅迷們擊破心臟的熱情告白，「已經買好票了，好想抽到特典」蓄勢待發想一睹《鬼滅之刃 全集中展》全貌並拿到限定周邊。

▲放天燈的禰豆子。

▲在夜市大吃特吃的伊之助。

《鬼滅之刃 全集中展》全球首次海外展選在台北站，不用出國在科教館現場就能欣賞到鬼滅之刃各角色與場景的經典風采，讓鬼滅迷們不再只能在社群看著原畫作、經典場景、等比例打造的武器羨慕，直接就能衝去現場親身體驗身歷其境的感覺，完整呈現日本展出的所有內容，包含了1比1打造的日輪刀、鬼殺隊制服外，鬼殺隊角色介紹、動漫最終戰的無限城、原畫等超精彩呈現，更有9米寬的大型螢幕重現那田蜘蛛山戰役。

▲在阿里山賞櫻配便當的炎柱。

最讓粉絲喜愛的精美華麗繪畫更是令人感動，角色設計師松島晃先生描繪的珍貴圖稿也將一次展出，難得有機會可近距離欣賞時而細膩、時而生動的過場插畫，快來鬼滅展仔細一覽大師作品，體驗全新的特展滿載而歸。

《鬼滅之刃 全集中展》

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓西側特展區

展覽期間：2022年6月25日至2022 年10月10日

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