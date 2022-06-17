　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《鬼滅之刃》台北站公布超可愛Ｑ版人物　鬼滅迷感動：總算有台灣特典！

▲▼鬼滅之刃,動畫,台灣。（圖／時藝多媒體提供）

▲Ufotable為台北站限定繪製臺灣專屬Q版人物在社群掀起討論熱潮。（圖／翻攝官方粉絲團）

消費中心／綜合報導

不能出國的日子對動漫迷來說好煎熬！近年話題席捲全球的《鬼滅之刃》上個月於日本展出《鬼滅之刃 全集中展》，在日本展出時除了打造真實場景讓鬼滅迷身歷其境，更結合當地特色推出專屬的Q版人物造型激起粉絲都想擁有的熱血情緒，這次《鬼滅之刃 全集中展》全球首次海外展選在台北站，特地請到Ufotable繪製臺灣專屬Q版人物，鬼滅迷興奮直呼「好可愛」、「好想跟他們一起遊遍台灣景點」。

▲▼鬼滅,動畫,台灣。（圖／時藝多媒體提供）

▲跟101比身高的炭治郎。（圖／時藝多媒體提供，下同）

以精湛及特殊的攝影與特效技術聞名的Ufotable動畫製作公司，擅長設計創新的運鏡、精緻的打鬥場面，華麗的風格攻佔了這個世代不少動漫迷的心，Ufotable為台北站限定繪製臺灣專屬Q版人物的剪影提早在社群公開，讓鬼滅迷猜猜看是誰遊台灣，掀起網友們討論，鬼滅迷們更是一眼就認出來角色們分別在台灣景點101、野柳女王頭、十分、阿里山、夜市等處，並為這些剪影創造出新的故事「炭治郎看到台北101的高度讚嘆不已，心想為何如此高大；禰豆子看到漂亮的天燈想起不在的弟弟妹妹；善逸看到野柳女王頭時，開始歇斯底里的擔憂斷了怎麼辦；杏壽郎帶著好吃的鐵路便當等待阿里山小火車的到來，準備前往有鬼出沒的地方；伊之助在士林夜市到處找人比試看誰吃的多」，甚至想跟著角色們一起嗨遊台灣景點，最讓鬼滅迷們感動的是「總算有台灣的特典」一定要參與。

▲▼鬼滅,動畫,台灣。（圖／時藝多媒體提供）

▲與女王頭開心合照的善逸。

完整Q版人物彩色版「台灣展覽限定圖」公布，宣告《鬼滅之刃》亞洲第一站就在台灣，角色們在台灣都玩得很開心，並將送出展覽的特典「經典角色小捲軸」，角色又萌又逗趣的表情讓粉絲們直呼「每個人物都好可愛」，紛紛對最喜歡的角色熱情告白，「我最想跟煉獄大哥一起在阿里山賞花跟吃鐵路便當」、「在櫻花樹下嗑便當的煉獄大哥，真是豪邁又可愛」、「襧豆子好可愛！想跟可愛的襧豆子一起去放天燈」、「此生最愛的動漫角色就是煉獄」、「想跟伊之助一起吃美食玩遊戲，一項都不能少」，熱烈的討論伴著鬼滅迷們擊破心臟的熱情告白，「已經買好票了，好想抽到特典」蓄勢待發想一睹《鬼滅之刃 全集中展》全貌並拿到限定周邊。

▲▼鬼滅,動畫,台灣。（圖／時藝多媒體提供）

▲放天燈的禰豆子。

▲▼鬼滅,動畫,台灣。（圖／時藝多媒體提供）

▲在夜市大吃特吃的伊之助。

《鬼滅之刃 全集中展》全球首次海外展選在台北站，不用出國在科教館現場就能欣賞到鬼滅之刃各角色與場景的經典風采，讓鬼滅迷們不再只能在社群看著原畫作、經典場景、等比例打造的武器羨慕，直接就能衝去現場親身體驗身歷其境的感覺，完整呈現日本展出的所有內容，包含了1比1打造的日輪刀、鬼殺隊制服外，鬼殺隊角色介紹、動漫最終戰的無限城、原畫等超精彩呈現，更有9米寬的大型螢幕重現那田蜘蛛山戰役。

▲▼鬼滅,動畫,台灣。（圖／時藝多媒體提供）

▲在阿里山賞櫻配便當的炎柱。

最讓粉絲喜愛的精美華麗繪畫更是令人感動，角色設計師松島晃先生描繪的珍貴圖稿也將一次展出，難得有機會可近距離欣賞時而細膩、時而生動的過場插畫，快來鬼滅展仔細一覽大師作品，體驗全新的特展滿載而歸。

《鬼滅之刃 全集中展》
展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓西側特展區
展覽期間：2022年6月25日至2022 年10月10日 
官方粉絲團►https://www.facebook.com/DemonSlayerKimetsunoYaibaTP

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「買給妹子喝有風」與50嵐平起平坐　96店倒光！網：以前超愛
快訊／桃園「2屍3命」冷血棄屍高鐵站　兇嫌投案了
LIVE／輪胎行8死！暖心妹謢姪喪命　外籍男友悲痛現身
大農大富森林園區生態攝影機　意外揪「老色狼猥褻女童」
快訊／柯瑞激動落淚！　首座FMVP到手
陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況：病毒全身性發炎
快訊／勇士封王！　柯瑞砍34分登頂
輪胎行慘案解析！　「6大奪命關鍵」害8命

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萬代玩具展首移師高雄！《鬼滅》日輪刀秒售罄　透明鋼彈被瘋搶

挑到大西瓜！妻喊「放下」大叔落寞擺回　她目睹全程爽當最大贏家

《鬼滅之刃》台北站公布超可愛Ｑ版人物　鬼滅迷感動：總算有台灣特典！

騎車跟麻雀相撞　人妻花5分鐘問牠一句話：我不能肇逃

熱翻！4縣市亮高溫燈號　這縣市飆36度

iPhone「9種隱藏版手勢」必學！　3指碰螢幕...有超多用途

私校頻傳停招停辦　教長：不能讓背學貸孩子到品質不好學校

陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況：可能病毒全身性發炎

3個月內可能二度感染！指揮中心鬆口「研擬定義」　張上淳解釋了

阿嬤帶大的孩子！生字簿「花的注音」答案逗笑5千人：念出來就對了

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

挑到大西瓜！妻喊「放下」大叔落寞擺回　她目睹全程爽當最大贏家

《鬼滅之刃》台北站公布超可愛Ｑ版人物　鬼滅迷感動：總算有台灣特典！

騎車跟麻雀相撞　人妻花5分鐘問牠一句話：我不能肇逃

熱翻！4縣市亮高溫燈號　這縣市飆36度

iPhone「9種隱藏版手勢」必學！　3指碰螢幕...有超多用途

私校頻傳停招停辦　教長：不能讓背學貸孩子到品質不好學校

陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況：可能病毒全身性發炎

3個月內可能二度感染！指揮中心鬆口「研擬定義」　張上淳解釋了

阿嬤帶大的孩子！生字簿「花的注音」答案逗笑5千人：念出來就對了

水果控看過來！今年產量大減　玉井芒果冰1碗飆破200元

澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

1歲童80%燒燙傷！醫見「特殊條紋」才驚覺是家暴　痛心：往死裡燙

溫馴虎斑狗「遭捅傷」失血躺公園　送醫3根肋骨斷掉！喘息中去世

郭彥均道歉「蘇揆很冤枉」　蘇貞昌：大家一起團結對抗疫情

大陸第三艘航空母艦下水！命名「福建艦」配備電磁彈射

台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

湯瑪士獲選PLG年度防守球員　高國豪入選年度防守第一隊

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

黃小柔讓兒子「唸公立」被鄰居狂酸！當場火大回擊電爆…2考量曝光

瑞佐敲追平安又扛再見轟！洋基橫掃光芒奪主場14連勝

生活熱門新聞

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

振興醫院院長魏崢確診　「懂了為何有人想安樂死」

腎臟專科醫喊「咖啡綠茶都是水」　網傻：被騙好多年

人妻確診後「性慾增強」！他嚇到發文求救

中山女高清寒生考上台大　聽到爸爸癌末想休學

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

北市24處「機車格」限停15分鐘

9月校園全面實體教學？教長曝進度

「台灣石斑含禁藥」遭陸封殺檢驗出爐！

煮飯加水一隻手搞定！他曝祖傳祕招不用量杯

更多熱門

相關新聞

陸封石斑魚　讓利不是應該的

陸封石斑魚　讓利不是應該的

中共繼對台鳳梨、蓮霧、釋迦下達禁令後，日前又以「藥物殘留」為由，宣布全面禁止我石斑魚輸往大陸。一般而言，作為對外政策的工具，軍事威脅較易為人感受；但經濟制裁所造成的殺傷力，甚至可以實現武力都無法達成的目標。

德媒：失去台灣，全球經濟將毀於一旦

德媒：失去台灣，全球經濟將毀於一旦

華郵：北京欲仿效俄用核威懾阻美干預台海

華郵：北京欲仿效俄用核威懾阻美干預台海

北京脅迫立陶宛企業　總統促政府開拓新市場

北京脅迫立陶宛企業　總統促政府開拓新市場

台美升息金融股吸金／何時可進場？　專家：「今年第3季」行情可期

台美升息金融股吸金／何時可進場？　專家：「今年第3季」行情可期

關鍵字：

鬼滅之刃動畫台灣

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面