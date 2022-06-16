東森購物網「618購物節」　組隊搶分最高70萬獎金

▲東森購物網「618購物節」正檔活動開跑，推出多項民生日用品優惠。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

電商年中最大促銷618檔來了，東森購物網「618購物節」正檔活動開跑，618當天將推出「618選隊戰」獎金爭霸賽、「整點抽大獎」、「回饋加碼」三大活動，6/17、6/18更祭出東森幣擴折最高80%，期間還有「每日免費抽東森幣」、「訂單滿額抽樂透金」等優惠活動，眾多折扣商品及超值回饋，讓消費者搶便宜賺滿好康。

東森購物網表示，6/18（五）當天，參與「618選隊戰」獎金爭霸賽，加入戰隊，消費最高的隊伍即可瓜分70萬元樂透金，總獎額約128萬；消費滿額登記還可參加「整點抽大獎」活動，每個整點送出一支最新具有血氧檢測功能的小米手環7，共24個抽獎機會；買3C商品可享4%樂透金，買家電加碼回饋5%樂透金，另外6/10～6/20 全站累積滿1,618元加碼抽iPhone 13 128G 1元兌換券，限量6支。

▲6/18當天舉辦「618選隊戰」獎金爭霸賽，加入戰隊，消費最高的隊伍即可瓜分70萬元樂透金。

趁檔期促銷搶購民生日用品，東森購物網「618購物節」也祭出超殺優惠商品，首推舒潔棉柔舒適抽取衛生紙110抽x12包x6串，特價1,055元，6/17～6/19買再送150元樂透金，東風柔韌3層抽取式花紋衛生紙100抽x12包x5串，特價618元；舒潔速效廚房紙巾捲筒式6串645元，好奇純水嬰兒濕巾20包749元，以上兩項商品買再送50元樂透金。另有68元超殺商品推薦，包含韓國熱門品牌HaNA 梨花多款抓夾髮夾、義美小泡芙3入、MORINO摩力諾-抗菌防臭美國棉圓點方巾、Hulucat慕斯貓肉泥15g×4條-鮪魚+蟹肉，多達百樣商品通通特價68元。

美妝保養品方面，東森購物網推出SK-II 青春露原價6,250元，特價2,999元，等於打48折；東森自然美旗下的BIO UP科美妍連續三天推出限時特價618元商品，6/17（五）酒粕胎盤4D拉提霜，原價5,980元，6/18（六）黃金酒粕煥顏青春露，原價2,880元，6/19（日）無痕特潤緊緻眼霜，原價4,980元，全部限時特價618元，等於最低1折起，每日限量30組，準時10:00開搶。

高單價3C推薦小米 Xiaomi 11T Pro 5G（12G+256G）特價12,999元，直接省下5,000元，還可享4%樂透金回饋，加上刷卡回饋，約可省下7,000元。家電推薦Panasonic國際牌日本製411L公升電冰箱，特價36,900元，直接省下9,000元，還可送德國雙人牌廚具組，再回饋千元樂透金，激省超過萬元。消費者趁此時入手，買起來最划算。

