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花蓮確診破5萬！高原期已過染疫趨緩　明發放幼童唾液快篩劑

▲花蓮16日新增888新冠確診，染疫人數突破5萬大關達50469人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮16日新增888新冠確診，染疫人數突破5萬大關達50469人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣16日新增888例新冠肺炎確診，花蓮縣衛生局長朱家祥在疫情說明記者會上說明了企業捐贈0至2歲幼童使用之唾液快篩試劑發放原則；同時表示，預測染疫高原期已過．今後確診人數將逐日趨緩。

花蓮縣迄至16日為止累積病確診例50469例，居家照護新增920例，住院人數152例，尚在隔離中為1443例；確診人數中，18歲以下共162人，65歲以上共129人；通報途徑分別為醫療院所228人、醫療診所（含衛生所）604人，外縣市醫療院所56人；專責病房尚有82床收治量能，而防疫旅館及加強版防疫旅館量能尚為充裕，請民眾安心。

朱家祥特別說明，從5月28日至6月1日的高原期後，6月1日開始每日確診人數逐漸往下降，而上週預估6月15日至6月20日的確診人數7日平均數會緩降低於千人，從數據中可以看出已提早到來，也顯示花蓮疫情穩定緩降中，期望月底之前可以降到每日確診人數在5百人以下。

▲花蓮16日新增888新冠確診，染疫人數突破5萬大關達50469人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼衞生局長朱家祥表示，預測高原斯已過，染疫人數將逐日趨緩。

接種疫苗可有效預防重症及死亡，因此朱家祥提醒鄉親，6月18日下午2時至6時，於遠東百貨1樓H&M專櫃旁增設「BNT疫苗接種站」，12歲以上民眾可攜帶「健保卡」及「疫苗黃卡」前往接種；針對12歲至64歲的鄉親，可接種第1、2劑及第1次追加劑，並可獲得精美小禮物及1劑快篩試劑，針對65歲以上鄉親（原住民55歲以上）則開放接種第1、2劑及第1、2次追加劑，並可獲得500元禮卷一張以及2劑快篩試劑。

▲花蓮16日新增888新冠確診，染疫人數突破5萬大關達50469人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，特別提醒，12歲至17歲學童，請由家長陪同接種；18歲及19歲學童，請攜帶家長同意書；65歲以上長者接種第2次追加劑需與第1次追加劑間隔至少5個月後再接種；確診者建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。

因校園施打兒童BNT疫苗已結束，尚未施打的孩童，5至11歲的孩童可至花蓮縣十三鄉鎮市衛生所預約接種，12歲以上可向花蓮縣新冠疫苗合約醫院、診所及衛生所預約接種，特別提醒，因兒童BNT疫苗劑量與成人BNT疫苗不同，為避免造成基層診所及醫療院所混淆施打，因此兒童BNT疫苗僅能在十三鄉鎮市衛生所預約接種。另外，朱局長鼓勵家中有2015年9月2日（含）以後出生者的幼童，家長可持健保卡到社區藥局或偏鄉衛生所，經健保卡過卡後，免費領取1份（5劑）家用快篩試劑。

因0至2歲兒童鼻腔發育尚未完全，若由家長使用鼻咽快篩為孩子篩檢較為危險，因此縣府積極向企業募集資源，獲良善企業捐贈唾液快篩試劑供0至2歲幼兒使用，凡設籍花蓮縣0至2歲幼兒（於109年6月15日至111年6月14日出生者），可由家長或家人攜帶「兒童健康手冊」至十三鄉鎮市戶政事務所專櫃領取（可跨鄉鎮市），每組2支，以1人1組為限，領取時間自6月17日（五）起至6月23日（四）止，周一至周五上午8時30分至下午5時30分，周六及周日上午8時30分至12時；特別提醒，唾液快篩結果僅供家長做初步評斷，如有相關疑慮仍須至醫療院所由小兒科專科醫師判斷。

▲花蓮16日新增888新冠確診，染疫人數突破5萬大關達50469人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「早期診斷、早期治療！」朱家祥說明，良善企業家體恤花蓮需要，也認知目前國內2歲以下幼童無可使用的快篩試劑，因此採購歐盟認證、馬來西亞也認證之唾液快篩試劑，且經由正當購買管道，並委託花蓮縣政府發放供鄉親使用，此款唾液快篩試劑雖無國內衛福部食藥署及EUA認證，但仍可安心使用，若使用後對於篩檢結果仍有疑慮，請到各醫療院所經由專業的醫師判斷。

民政處長林金虎也代表縣府感謝善心企業家，採購0到2歲幼童可使用之唾液快篩試劑，並表示，縣府於第一時間已將符合領取資格之幼童造冊，並於各十三鄉鎮市戶政事務所設立專櫃供鄉親領取，且為體恤家長平日因上班無法領取，特別在週六及週日上午8時30分至12時開放領取，家長可攜帶「兒童健康手冊」至十三鄉鎮市戶政事務所專櫃領取（可跨鄉鎮市），鼓勵家長踴躍領取，保護幼童的健康。
 

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