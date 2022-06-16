選新北市長對戰侯友宜？　蔡壁如曝「7成可能」：找柯文哲討論一下

▲立委蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉將在年底登場，台灣民眾黨立委蔡壁如今（16日）接受廣播媒體專訪時，被問及是否有參選新北市長意願，坦言雖然她內心沒有考慮，但是如果黨希望還是得上場，她要找時間跟黨主席、台北市長柯文哲討論一下；主持人黃暐瀚說，看起來蔡選新北有7成可能？蔡笑著點頭稱是。

蔡壁如今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，黃暐瀚關切，蔡壁如是否會參選新北市長？蔡說，當然大家都會討論，每個地方、每個縣市都是希望有母雞來帶，「我的內心是沒有考慮啦，但是如果最後黨討論完，希望我出來選，我是不分區立委啊，我的部分是別人決定的啦」，他要找個時間跟柯文哲討論一下。

不過，在節目空擋，黃暐瀚追問蔡壁如說，現在看起來蔡壁如應該是7成會去選、3成不要，不過軍令一下就沒有辦法了？蔡壁如笑著稱是，她補充，基於區域聯防概念，民眾黨的縣市長提名應該還是集中在北台灣。黃開玩笑說，民眾黨要組成「北北桃基宜」連線，加上桃園市長參選人賴香伶等人。

另對於其他縣市長提名，蔡壁如說，現在立法院黨團辦公室主任陳琬惠請纓上陣參選宜蘭縣長，不過還需要選決會討論、中央委員會定案等程序；立委邱臣遠選基隆市長「還在努力沒有決定」，立委高虹安選新竹市長要等她準備好了，整體時程估將在今年7月中旬左右決定。