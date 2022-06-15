工人墜落「背插2鋼筋」　高市府重罰30萬再追罰27萬勒停工

▲高雄工人墜落「2鋼筋插入肩背」，勞工局勒令停工最高罰30萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區15日上午10點多發生一起工安意外，警消獲報，一處建築工地內發生工人受傷，一名年約50歲男子自2米高處摔落，右後背遭2支鋼筋穿刺，救護人員到場後，緊急切斷鋼筋協助脫困，並將男子送往醫院急救治療，勞工局在下午對此案件表示要開罰3萬到30萬，而工務局也追加責任：「現場責令工地立即停工並處罰起造人、承造人及監造建築師罰鍰各新台幣9萬元，完成改善施工環境後才能復工」。

這起工人墜落案發生在上午10點20分，高雄市小港區一處6樓新建工程，一名勞工於作業時從A字梯上墜落，左腋下被鋼筋穿刺，經送小港醫院診治，傷者意識清楚，無生命危險。

高雄市工務局及勞工局勞動檢查處接獲通報，立即派員至建築工地現場勘查事故原因，經初步研判職災原因為工人使用合梯，從事水電放樣作業墜落跌倒，遭地面鋼筋穿刺，經緊急送醫，受傷人員尚無生命危險。因本案施工場所，未有維護安全、防範危險之適當設備，違反建築法第63條規定，工務局已現場責令工地立即停工並處罰起造人、承造人及監造建築師罰鍰各新台幣9萬元，完成改善施工環境後才能復工。

▲高雄工人墜落「2鋼筋插入肩背」，勞工局勒令停工最高罰30萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市勞工局表示，初步檢查發現，勞工從事作業時墜落遭預留鋼筋插傷，研判可能是致災原因。勞工局勞檢處派員前往查處，已通知施工廠商停止作業，雇主違反營造安全衛生設施標準第5條，後續將依職安法令裁罰3~30萬。另也將派員辦理受傷勞工相關慰助事宜。