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3生肖準備大翻身！專家曝吉星來了：有機會升官發財

3種生肖在6月的下半月，易升官發財。（示意圖／pixabay）

▲3生肖在6月的下半月起，會有升官發財的機會。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

轉眼之間今年已將過半，即將進入6月下旬，運勢命理網站「知命命理」分享，這3種生肖的人，未來幾天的財運很佳，可趁機把握機會。

生肖雞：

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生肖屬雞的人性格普遍溫和及友善，6月開始，命宮碰巧會得到「太陽」和「德財」的吉星關照使得運勢會飆漲，待機遇一來，倘若真的能接住這個機遇，錢財方面將漲不停，定能有發達及成功的機會。

另外屬雞的人，接下來2天要格外留心，因為疾厄宮會不幸遭遇「火星」及「沉浮」這兩顆凶星的影響，進而導致健康方面的運勢不太好，要注意保暖別著涼。同時還提到，對於有些屬雞朋友來說，如果每天都感到很累，那就得注意休息，且不適合因為減肥而進行節食，運動較實際。

生肖鼠：

生肖屬鼠的人由於之前1個月命宮被「沉浮」和「歲破」這兩顆煞星作亂，從而導致較多人的整體運勢都很一般，身邊的處境很難有意外之喜，如今剛好已過6月上旬，田宅宮有「鴻梓」及「龍德」兩吉星傍身，整體的運勢都會比較好，要是把握住此番時機，不僅能接財又接福，並且餘生都會幸福。

此外屬鼠的人，未來6天都要格外留心自身健康，因為命宮不幸碰到「火星」和「暴敗」兩凶星作祟，會導致健康方面的運勢很糟糕，要提防腸胃不舒服的問題，同時對於少數人來說，近幾天會容易得感冒，跳舞是不錯的減壓方式。

生肖龍：

生肖屬龍的朋友生來屬相五行中的土就很旺盛，他們悠然自得，喜歡也善於交際。從6月上旬開始，76、88年出生屬龍的人，陽氣聚集到了一起，日支五行火相助構建火生土相的生局，只要機緣一來，就能賺得盆滿缽滿，不是升官就是發財。

另一方面，屬龍的人，也許是好運聯動了桃花，一部分人的桃花運將大增，而對於單身的人來說，如果想盡快擺脫單身，那就得努力賺錢，不然玫瑰花可能都買不起。

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