陳彥翔放火燒死8至親　昨天才送長子進幼稚園參加畢典

▲不幸葬身火海的陳家小妹經常在IG上發文，分享二哥平日笑容滿面照顧兒子的模樣。（圖／翻攝IG）。

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

新竹買汽油縱火的陳彥翔，一把火燒死8位至親，其中包含自己的老婆和3名兒女，分別是3歲、6歲和7歲。據了解，陳嫌的長子昨日才參加幼兒園畢業典禮，因為疫情關係不開放家長參加，陳嫌還和老婆一起送孩子進校園，氣氛相當溫馨，想不到晚間會發生悲劇，陳竟狠心縱火，將自己的幼子燒到難以辨識。

校方表示，因為要畢業了，孩子還特別多在教室停留了一下，對於發生憾事，師生們都感到震驚，沒想到才一個晚上就天人永隔，對於同學、家長們校方也會盡力輔導。校方也說，平時未發現陳家有異常，親子互動也屬正常，孩子放學大多是阿嬤接送。

據悉，陳嫌最小的兒子患有唐氏症，不幸葬身火海的陳嫌胞妹，平時體貼當起「褓姆」幫忙照顧和陪小孩玩，也會將過程PO在IG上紀錄，其中更有一段是陳嫌陪兒子玩玩具，洋溢滿滿父愛。

在案發前5小時，陳彥翔獨自外出購買臭豆腐，與他熟識的老闆娘當時還跟陳聊了兩句，陳當時透露計畫買房子，帶著妻子與3個孩子搬出去，對未來也有規劃，豈料當晚就發生驟變，陳嫌狠心放火奪走8條人命，造成無法挽回的悲劇。

▲陳嫌縱火燒死至親8人。（圖／記者陳凱力攝）

這起輪胎行大火造成一家三代11口共8人死亡，僅有屋主陳男、擔任軍職在外的長子、以及縱火的次子陳彥翔倖存。目前確認死者為輪胎行老闆的妻子（56歲）、女兒（28歲）、大兒子妻子（28歲）及陳彥翔妻子（34歲）共4名大人，以及陳彥翔的3名孩子（7歲、6歲、3歲）大兒子未滿1歲的孩子，共計8人，遺體也因大火燒到碳化、難以辨識，僅能從體型判斷大人或孩童，檢警今天也採檢DNA以辨別身分。