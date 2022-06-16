陳彥翔縱火奪8命　陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

記者邱中岳、蔡怡萍／新竹報導

新竹東大路一間輪胎行昨晚（15）因屋主次子與家人口角糾紛、憤而買汽油引火燒家，造成奪走8條人命的無情大火，今日下午新竹市副市長沈慧虹前往靈堂慰問家屬，罹難者之一林姓大媳婦的妹妹在靈堂現場，見到沈慧虹忍不住情緒潰堤、哭倒在沈懷中，並激動問「會判兇嫌死刑嗎」，沈則是不斷輕拍妹妹背部安撫，要她「照顧好自己」。

▲輪胎行8死大火，新竹市副市長沈慧虹到靈堂慰問，死者之一大媳婦的妹妹哭癱在沈懷中。（圖／記者邱中岳攝，下同）



靈堂現場氣氛哀戚，沈慧虹也不忍眼眶泛淚、抱著罹難大媳婦的妹妹，不斷安慰已哭倒癱軟在懷裡的她「妳的痛我們都懂」，「要好好照顧自己，不要讓家人擔心」，妹妹則是不斷啜泣、語帶顫抖地問「會判他（縱火陳嫌）死刑嗎？」，沈慧虹則安慰她「不用怕，那是法律的事，我們先處理好家人的後事，讓他們安心地走」。

沈慧虹不斷安撫著大媳婦妹妹，並表示目前將後事處理完善比較重要，後續有需要的部分市府一定會盡全力幫忙，請妹妹節哀、並好好照顧自己身體，但妹妹面對親人的驟逝情緒仍無法平復，在沈懷中痛哭許久，幕僚也幫忙遞上衛生紙。

市府表示，社會處社工已於第一時間關懷家屬並協助緊急安置，將全力協助喪葬事宜，並提供死亡救助每人20萬元；後續也關心家屬穩定身心狀態及生活，依需求提供心理諮商、安置租屋或福利身分及補助的申請。而針對案發原因，新竹地檢署檢察官率同警察與消防單位，已於今天上午完成現場採証與鑑識，市政府都發處也會同新竹市建築師公會現場勘查，認定有危險疑慮。對此，陳姓屋主也表明同意委請市府代為拆除，後續將由權責單位依規處理。