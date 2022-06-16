「非洲祝福」產業鏈揭密！最風光時日賺上萬「小孩卻只領到零食」

▲「非洲祝福」影片被質疑涉及種族歧視，已經在淘寶上被封鎖。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

「非洲祝福」影片先前曾在中國大陸爆紅，但近期卻被各界質疑涉及種族歧視。根據大陸媒體報導，該產業大多是人在非洲的大陸人經營，已發展6、7年，最風光時一天能賺進上萬元，但參與拍攝的非洲孩子一整天下來卻可能只獲得幾塊錢或是一些零食。

「非洲祝福」影片最早出現於2015年，該產業的「先驅」威哥（化名）表示，當年天津發生了一起大爆炸事故，他一位人在非洲的朋友找了當地的小孩，拿著一張「我在非洲為天津加油」的牌子拍了一張照片，他看見以後轉發到百度貼吧，引起了大量關注，越來越多人找了過來，於是發展成了一門生意。

威哥透露，拍攝一部影片他大約賺100元人民幣（約440元新台幣），平常一天能拍約50部影片，10幾個非洲小孩一起喊，每個孩子一天賺35元（約154元新台幣），比父母一天賺20元還多了。

依照威哥所說，一個影片賺100元人民幣，一天能拍50部影片的話，就能賺進5000元人民幣（約2.2萬元新台幣），利潤非常可觀。

▼「非洲祝福」影片最早在2015年出現。（圖／翻攝微博）



《北京青年報》2017年的報導訪問了多名在非洲從事此產業的大陸人，一名在甘比亞的從業者表示，他們也需要人在大陸的代理商，「好幾個淘寶商家都是我的代理，每天都能接100多單，接單之後，編好序號和每條影片的文字發給我，我拿到之後再集中去拍。」

該從業者提到，每條影片中，能保證出現15名非洲小朋友，通常24小時之內就能拍完發送到代理手中，而影片中的「喊話」內容，「只要不是罵人的話都可以。」

而關於收費的部分，從業者說，如果一次性提供的訂單數不超過10條，則每條收費100元人民幣（約440元新台幣），如果超過10條，價格將降至90元一條，「我還要開車去貧民窟，油費、買黑板、粉筆的錢都包含在裡面。都是互相掙錢嘛，你接的單多自然就掙得多。」

從業者還說，每次拍完一組影片，都會給孩子們買一些零食，或者給每人幾塊錢當做報酬。

報導強調，一條「非洲小朋友舉牌」影片，出鏡的小朋友們得到零食或幾塊錢，拍攝影片的在非從業者可獲取90元人民幣，但轉而到淘寶上，則被商家已好幾倍的價格出售。有代理商坦承，「做一條影片，花在孩子身上的錢是很少的，大部分錢還是被拍攝者和商家拿走了。」

《36氪》上面一篇由「十里村」在2021年發表的文章則訪問了代理商強哥，他表示，他們作者行已經6、7年，有了非常完善的代理機制，只要繳納598元的代理費，就可以自己接單賺取傭金，分銷的利潤至少在50%以上。

強哥強調，他們海外拍攝團隊的拍攝及業務承接能力已經很成熟了，其中一些非洲兄弟都可以自己在黑板上手寫祝福漢字了，所以再多訂單都不怕。

也有團隊在網路上透露，雖然小朋友一天只能獲得幾塊錢或是零食，但也是有固定演員團隊的，比如他們的團隊有10個非洲演員，每個人的月薪為3000甘比亞幣，大約等於1000元人民幣（約4400元新台幣），已經是當地平均薪資的3倍，訂單多的話還會多發獎金。

文章內更附上了一張市場價、代理價的對比圖，小朋友的影片市場價是98至158元人民幣（約430至700元新台幣），但代理價僅20至30元人民幣（約88元至130元新台幣）。

▼代理價與市場價差了非常多倍。（圖／翻攝微博）



另外，網路上曾流傳該產業能「年入百萬人民幣」，根據《紅星新聞》2021年的報導，在甘比亞拍攝影片的黃先生透露，任何產業早期都不錯，但現在競爭很激烈，只能說是賺點小錢。

黃先生說，對於一個已經發展多年的「祝福影片」產業來講，早已今非昔比，「部分人比較隨心所欲，不像中國人那麼遵守協議，比如說好的拍攝到時間卻找不到人了，談好的價格反悔了，甚至出現過拍攝時臨時漲價，導致自己虧損的情況。」

目前淘寶已經完全封鎖了「非洲祝福」的相關影片，以關鍵字搜尋也不會出現結果，但蝦皮上仍能輕鬆找到，價格約介於200元至1000元新台幣之間。值得注意的是，有賣家還特別在非洲小孩拿著零食的介紹圖片中寫上「感謝您的訂購，讓我們可以吃飽喝足」。

▼賣家的宣傳介紹圖。（圖／翻攝微博）

