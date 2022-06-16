女遊客上龍舟自拍被罵爆　廣東網友：破壞我們千百年的傳統！

記者蔡紹堅／綜合報導

端午期間，一名女遊客在廣東佛山旅遊時，因為登上龍舟自拍，違反了當地「女人不能上龍舟」的傳統習俗，而遭到網路霸凌。事件在網路引起大量討論，許多人認為已經嚴重涉及性別歧視，但也有人認為地方習俗必須受到尊重。

從影片可以看見，女子只是坐在龍舟上自拍，並說了，「龍舟船，準備比賽開始！」沒有其他動作。但影片上傳之後，很快遭到大批當地網友批評，「你準備接受刑事責任，已經破壞了我們廣東的傳統。」「千百年流傳下來的龍船給你作廢了，態度還這麼囂張。」「一屁股坐壞了龍舟！」

之後，有媒體詢問佛山市南海區九江龍舟協會，接電話的人表示，當地有一種傳統龍舟，「有這個（婦女不能登船）傳統習俗，我們也會加大宣傳，避免女遊客未經龍舟主人允許，誤上傳統龍（舟）去拍照留念。」

▼女遊客登上龍舟自拍。（圖／翻攝微博）



事件很快在網路上引起大量討論，許多人認為，「女人不能登船」體現了濃厚的性別歧視，但也有人強調，傳統地方習俗應該受到尊重。

根據《澎湃新聞》報導，拿過亞運會冠軍、世界龍舟錦標賽金牌等多個獎項，並曾擔任過廣東一支女子龍舟隊教練的女性運動員趙婷（化名）表示，「現在已經不是重男輕女的年代了，為什麼男子可以參加龍舟比賽，女子不可以呢？」

趙婷提到，佛山九江的龍舟歷史文化悠久，本久負盛名，再加上端午當天舉辦活動很熱鬧，這名女遊客可能是一時投入到熱鬧氛圍裡了，不小心上了傳統龍舟上，想感受一下龍舟的魅力，自己沒想到後果會這麼嚴重，「現在這個局面，尤其是來自社會的言論壓力，對她來說懲罰是不是有點嚴重呢？」

趙婷說，以前男女龍舟界限清晰，各自有各自的船，但現在男女一起划也是可以的，「在一些傳統龍舟比賽，考慮到男女體能的差異，會分成男子組和女子組，在男女混合組的比賽，也會保證每組男女數量相同，保證比賽的公平。」

▼廣東的網友大罵女遊客。（圖／翻攝微博）



趙婷指出，自己曾在抖音發布過一條女子龍舟比賽的視頻，收到過類似的留言，一名網友提出應該取消女子的龍舟比賽項目，認為這不符合傳統，但當時也有很多網友為她仗義執言，回擊該網友的刁難。

華東師範大學民俗學研究所教授田兆元認為，「女人不能上龍舟」是不合時宜、落後的文化傳統，並且帶有歧視性，肯定不能接受，「性別平等，族群平等是當代人類社會文化必須遵循的基本原則。」

田兆元強調，端午節文化在傳承的時候，存在著比較嚴重的單一化簡單化傾向，「將端午競渡簡單看做龍舟競渡，還把女性排除在外，整體上來說這是一個嚴重的錯誤。」

田兆元在研究中指出，傳統的端午競渡文化既有龍舟競渡，也有鳳舟競渡，在許多地方這樣兩種傳統文化並行，給女性的參與提供了廣闊的空間，在很多地區，有男女同划的現實，比如四川廣元、湖北洪湖鳳舟男女同劃，體現出傳統端午文化的性別平等意識，這都是非常可貴的，「這次的爭論，凸顯出女性參與端午文化缺乏空間的重要問題，也凸顯出端午競渡中鳳舟競渡必須復興，讓女性廣泛參與的迫切問題。」

最後，田兆元更直言，「將女性排除在外並不是優秀文化傳統的一部分。」