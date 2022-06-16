4歲女童公園誤摸劇毒「大豬草」　長超大水泡三度灼傷！恐怖傷勢曝

▲ 女童手上冒出許多水泡。（圖／Hardy Mill Primary School）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名4歲女童在公園誤觸劇毒植物「大豬草」（Giant Hogweed），導致三度灼傷，小手冒出怵目驚心的巨大水泡。大豬草號稱英國最危險的植物，其毒素會深入細胞，對皮膚造成嚴重刺激，導致健康問題，校方警告學童家長，外出時應多加小心。

《鏡報》報導，這名女童4日在博爾頓（Bolton）Longsight公園玩耍時誤觸這種危險的野花，手部發紅、腫脹且冒出巨大水泡，需要住院治療。

她就讀的小學對此緊急發表聲明警告，「我們的一名學童不幸地在放假時接觸這種植物，最後因灼傷就醫。在家中花園和帶孩子外出時，請當心這種植物。我們得知Longsight公園確實有這種植物生長，向孩子展示植物的樣子會很有幫助，這樣他們就可以避免接觸它。」

▲ 英國各地民眾在臉書上傳自己發現的大豬草。（圖／翻攝自Facebook）

大豬草正式名稱為Heracleum mantegazzianum，19世紀從歐亞大陸入侵英國，可以長到6公尺高，每一株可蔓延約2公尺範圍，具有很強的侵略性，厚實的綠莖上有紫色及白色茸毛，還有厚厚的綠葉，可以長到1.5公尺。

專家警告，大豬草的汁液含有名為呋喃并香豆素（furocoumarins）的有機有毒化合物，會導致灼傷及疤痕，短時間內會造成水泡、皮疹及發炎部位疼痛，長時間則可能毀容或留下紫色斑點，較嚴重的情況下對皮膚的刺激可能長達數月或數年。

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