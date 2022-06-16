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iPhone 14 Pro最新渲染圖出爐　告別瀏海螢幕、鏡頭更巨大

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

根據目前許多資料透露，今年iPhone 14系列包括四款型號，iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro Max，其中Pro版兩款機型採用新形態，非Pro版則會沿用瀏海螢幕。

時常製作3D渲染圖的科技部落克RendersByShailesh也在推特上發布iPhone 14 Pro紫色款概念渲染圖。如圖所示，iPhone 14 Pro採用驚嘆號式的雙挖孔螢幕形態，這是全螢幕時代蘋果第一次放棄使用瀏海。

中框仍然是直角中框設計，背部一共有三顆鏡頭，同時還有閃光燈和LiDAR。據爆料，iPhone 14 Pro將搭載4800萬像素鏡頭系統，感光元件尺寸增加57%，支持8K影片錄製。由於鏡頭系統的變化，該機的模組將會比上一代增大許多。

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲背後鏡頭模組更加巨大。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro驚嘆號螢幕辨識度高。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲側邊設計與先前類似。（圖／取自RendersByShailesh推特）

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