外殼模組曝光　iPhone 14 Pro相機面積變更大

▲iPhone 14外殼模組。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

許多iPhone 14的圖透都紛紛出爐，而現在一張號稱是 iPhone 14 系列機型模具的照片已經出現在網路上，這些模具應該是用來生產iPhone 14系列的外殼，圖中可以看出四款機型的大小差異。

根據外媒MacRumors報導，這些圖片在中國微博上流傳，陣容中的第一個顯著差異是缺少 iPhone mini 型號，由於先前銷售狀況不佳，5.4 吋的 iPhone 將走入歷史。而從圖片可以看出，iPhone 14 與 iPhone 14 Max採用後雙鏡頭，後者因為尺寸較大，因此相機占比相對較小。而iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 一樣採取後三鏡頭，Pro系列後置相機模組比例變大，預計比前代大5%。

在看到 iPhone mini 銷售低迷後，蘋果提供更大尺寸的 iPhone，包含6.1 吋 iPhone 14、6.1 吋 iPhone 14 Pro、6.7 吋 iPhone 14 Max 和 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max，預計 iPhone 14 型號看起來與 iPhone 13 型號相同，具有相同的平邊設計。

預計整個陣容中的相機模組尺寸會發生輕微變化。根據Max Weinbach分享的 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 原理圖，2022 款高階iPhone‌ 上的鏡頭凸起將有 4.17 毫米厚，​​或比 iPhone 13 Pro Max 上的凸起大 0.57 毫米。