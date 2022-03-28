iPhone鏡頭畫質7年來首度升級　傳iPhone 14 Pro搭載4800萬像素

▲iPhone 14系列傳改掉瀏海螢幕，此外主鏡頭區域也增大。（圖／翻攝自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 14預計於9月登場，目前已經有許多相關的訊息在網路上流傳，天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max後置鏡頭尺寸增加，是因為要搭載4800萬像素主鏡頭。

先前外媒流出下一代iPhone 14Pro系列的設計圖。圖片顯示，iPhone 14 Pro系列的鏡頭模組的尺寸將增加約5%。蘋果在iPhone 6S以來，一直都搭載1200萬畫素相機，而若是iPhone 14 Pro升級至4800萬像素，也是睽違7年來首度升級。

對此，郭明錤表示，鏡頭「更大、更突出」的主要原因是主鏡頭升級到4800萬像素。他補充說，iPhone圖像感應器的對角線長度將增加25%到35%，並躍升至4800萬像素。同樣，相機鏡頭系統的高度將增加5%到10%。

除了換用新的「驚嘆號」缺口代替瀏海外，4800萬像素廣角鏡頭是iPhone 14 Pro傳聞最大的功能改變。4800萬像鏡頭系統預計將僅限於iPhone 14 Pro‌系列的高階機型並支援8K影片錄製，對比iPhone 13 Pro‌的1200萬鏡頭+4K影片，在性能上有顯著提升。