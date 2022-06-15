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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯抓「bryant780417」北市府IP上班推文　留言內容讓網傻眼

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市政府4名公務員在上班使用PTT被懲處，其中交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）也被台北市議員苗博雅要求當眾念出在PTT的留言。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，今天有許多網友抓到另名IP在北市府的PTT帳號，且該名公務員也利用上班時間推文，將請市府追查該帳號。

徐巧芯15日晚間7時發文表示，她今天在議場談到，許多網友發現PTT帳號「bryant780417」多次在上班時間，利用市府的IP政治性推文，內容大多非常離譜，如果被告可能都要負上法律責任，「例如比喻6/5羅智強議員是狗、要政治立場不同的人吃屎，還有更多不堪入目的內容。」

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

徐巧芯說，她沒有那麼無聊又沒品，沒打算公審公務員要人家唸推文，但她認為應該要一視同仁。市府已經有4位公務員在上班使用PTT被懲處，這位也應該要比照辦理，沒有道理罵民進黨的被懲處加公審，但立場支持民進黨的就算罵人垃圾都沒事連查都不用查。

徐巧芯表示，她在議場有明確指出應該調查的帳號及發文IP，議長當下首肯，因此會請市府啟動對bryant780417帳號的調查，等收到結果會再跟報告。

徐巧芯認為，公務人員本來就有不同的政治立場，「上班時間不適宜使用社群軟體依規定懲處，我完全贊同，但說成別人是網軍，搞公審、直播讓塔綠班網友霸凌嘲笑科長，真的太離譜。難道這個每天罵國民黨、民眾黨的，也是柯文哲網軍嗎？」

▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT，下同）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

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