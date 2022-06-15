正妹網紅與男友交往「突發現是親表哥」　驚呆：狗血連續劇是真的

▲正妹YouTuber「林鮭魚」因壽司郎鮭魚活動受到網友關注。（圖／翻攝林鮭魚臉書）

記者施怡妏／綜合報導

知名連鎖餐飲壽司郎去年推出名字內含「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」者享免費優惠，因此讓正妹YouTuber「林鮭魚YuYu」受到關注，日前她在臉書發文分享「 關於我可能讓你很意外的point」，其中一點提到，曾和某任男友交往，突然發現對方竟然是自己的表哥，連戲劇般的情節真實發生，讓她大吃一驚。

林鮭魚在臉書發文，分享10點大家聽到會很意外的事情，其中一點提到，曾經和某任男友交往多時，某天因緣際會下，發現對方是自己的親表哥，「突然理解狗血連續劇演的都是有可能發生的」。想起這件事情，她直呼「世界真的很小」，不過當時的她還只是個學生，兩人也只是純純的愛，並沒有造成太大的困擾。

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林鮭魚也透露，大學畢業之前門禁都是晚上10時，之前從沒在外跨年或是過夜；第一次去夜店玩耍是27歲，同年開始學喝酒，開啟人生新視野；小時候一直覺得睡覺時螞蟻會爬進耳朵，於是養成一定要用棉被蓋住耳朵才會睡得著。就連糗事她也大方分享，「曾經去七股鹽山撿了一把漂亮的鹽回家，因為覺得髒髒的，想要把它洗乾淨，然後就整把不見了」。

貼文曝光後，引起網友討論，「表哥是...世界真奇妙」、「表哥實在是太傻眼欸」、「表哥那一點很誇張」、「表哥那一點很登愣吧，而且應該非常無法接受事實」、「洗鹽巴太好笑了吧」。