謊稱買車！囂張男約試駕後竟「持刀劫車」　賣家驚逃全身傷

▲男謊稱買車，試車後直接持刀劫車。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名林姓男子在網路PO照進行權利車買賣，一名黃姓男子與他約出試車後，突然在車上持刀逼迫賣家林男下車，雙方在車內發生肢體衝突，林男遭劃傷後逃出車外，黃男也強行把車開走。警方獲報後立即組成專案小組漏夜偵辦，迅速在4小時內北上彰化一家摩鐵查獲嫌犯，全案依加重強盜罪偵辦。

苓雅分局今（15）日0時36分接獲報案，在苓雅區復興二路42號前有車輛被搶，立即派遣警網趕赴現場查處，員警到場發現26歲的被害人林男手腳受傷，立即協助林男送往阮綜合醫院敷藥包紮。

▲▼賣家遭刀劃傷，驚逃下車全身傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

據調查，林男在14日23時許，與28歲的黃男約在苓雅區大順三路與武廟路口超商買賣售價19萬的權利車，黃男先駕車載著林男在國道10號試車後，行駛至苓雅區復興二路與三多三路口停車。

黃男起初稱要下車提款，沒想到突然持刀逼迫林男下車，雙方在車內發生肢體衝突，隨後林男遭刀子劃傷後趕緊逃出車外，黃男則隨即將車輛強行開走。林男見狀不甘心想拉車門阻止，結果導致跌倒膝蓋、右手擦挫傷，後續被送至阮綜合醫院救治。

▲▼警方案發4小時內在彰化市某家摩鐵查獲黃姓犯嫌到案，全案訊後依加重強盜罪移送高雄地檢署偵辦。。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後立即組成專案小組漏夜偵辦，調閱相約交易處、行駛沿線及案發地點周邊監視器影像，鎖定涉案車輛，迅速於案發4小時內在彰化市某家摩鐵查獲黃姓犯嫌到案，全案訊後黃嫌依加重強盜罪移送高雄地檢署偵辦。