4惡少幹的！行竊失風偷變搶　竹東阿公慘遭痛打「滿牆血手印」

記者蔡文淵、郭玗潔／新竹報導

竹東中豐路一處民宅12日凌晨2時許發生一件駭人的強盜事件，警方據報，有2名竊賊掩飾身分潛入民宅，未料被屋主發現，2人從遮遮掩掩的小偷立刻變身成傷人搶奪，80歲獨居阿公被毆打後反鎖廁所，整個廁所都是血跡，還好鄰居聽到阿公呼叫，起床察看後才發現。經檢方調閱周邊監視器，發現作案的不只2人，而是4人，警方於案發當晚持新竹地檢署核發拘票，陸續將楊嫌及3名少年拘提到案，全案依強盜罪嫌移請新竹地檢署偵辦。

▲竹東中豐路民宅發生一起強盜事件，屋主被打到全身是血反鎖廁所，經警方調閱監視器，發現楊姓嫌疑人及3名少年，已將4名嫌犯拘提到案。（圖／記者蔡文淵翻攝）

網友12日在「新竹爆料公社」po文表示，凌晨住在竹東的阿公遭到兩名陌生人入侵，一人戴口罩、一人戴面罩，搶走錢包手機等就算了，還將阿公壓在地上瘋狂毆打，阿公被抓著頭用力撞木頭，全身是血，最後被反鎖在廁所求救無門，直到隔壁鄰居聽見異響查看後才發現出大事。網友氣憤表示，「真的無法想像這件事就發生在自己阿公身上，小偷你偷錢就算，怎麼可以這樣打80歲老人家打成這樣，根本致人於死地」，也提醒大家務必所好門窗在睡覺，尤其家中有老人、小孩，千萬要注意。

▲屋主被打到全身是血反鎖廁所，滿牆都是血手印，令人怵目驚心。（圖／翻攝新竹爆料公社）

竹東警方表示，凌晨2時許接獲報案，中豐路三段一處三層樓透天民宅遭強盜闖入傷人。一名獨居80歲劉姓阿公，遭強盜毆打後反鎖廁所，搶奪數千元現金後離去。警方到場時，只見阿公滿身是血，緊急將他送醫，阿公意識清醒，預計安排進加護病房接受手術治療。

竹東警方也隨即組成專案小組，針對現場遺留跡證詳加採證，並動員大批警力調閱周邊監視器，查出楊姓嫌疑人（剛滿18歲）夥同3名少年，趁深夜利用緊鄰之大樓後方平台，潛入被害人住宅二樓行竊，遭老翁發現後發生扭打，楊嫌強行將被害人關入廁所，並搜括財物後逃逸，警方也於案發當晚持新竹地檢署核發拘票，陸續將楊嫌及3名少年拘提到案，並查獲現金3265元與錢包一只，全案依強盜罪嫌移請新竹地檢署偵辦。

▲受害阿公意識清醒，預計安排進加護病房接受手術治療。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲警方將楊嫌及3名少年拘提到案，並查獲錢包與現金3265元，全案依強盜罪嫌移請新竹地檢署偵辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）