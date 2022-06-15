新研究：貓咪與飼主「感情越好」　更容易抓沙發或破壞物品

▲國外研究發現，貓咪日常抓撓行為與飼主和貓的情感連結有關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

許多飼主對貓咪的寵愛無上限，心甘情願當「貓奴」、「鏟屎官」。然而，一項新研究卻發現，與主人之間情感親密程度高的貓更有可能抓壞沙發、家具或破壞物品。反之，沒有這種行為的貓咪，與飼主情感親密程度較低。

位於巴西最南端的南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）聯邦大學研究人員針對500名貓飼主進行調查，其中有90％受訪者是女性飼主，藉飼主描述的貓咪特徵與行為、人與貓的情感連結等加以分析。研究人員表示，「出乎意料的是，在我們的研究中，出現抓家具或破壞物品行為的貓咪，和飼主的情感親密程度更高。」

▲不過，研究並未發現貓咪的攻擊性、隨地排泄行為與主人間的親密程度有任何關聯。（圖／取自免費圖庫Pexels）

這項研究發表於2022年5月號《獸醫學行為雜誌》上，研究人員試圖了解飼主與貓咪的親密度是否會影響動物的行為。報告指出，「有證據表明，貓的行為會影響主人與動物的情感親密程度」，在某些情況下，更可能導致忽視、虐待或遺棄動物。調查也顯示，飼主的寵愛程度與動物的攻擊性、過度發出貓叫、隨便排泄等行為傾向「沒有關聯」。

其他影響親密關係的因素還有，經常帶貓看獸醫、家中同時有其他寵物的飼主更能深入描述愛貓的性格，因此也表現出平均更高的情感親密程度。研究團隊目前尚未發現高情感親密程度和貓抓撓沙發關係的形成原因，但可以推測，這種行為在多數貓飼主的想法中，是早就預料到，且能夠忍受的，因此與其他貓咪行為相比，抓撓行為較少飼主被糾正。

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