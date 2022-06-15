　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新研究：貓咪與飼主「感情越好」　更容易抓沙發或破壞物品

▲▼灰色小貓與黃色小鳥的日常。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲國外研究發現，貓咪日常抓撓行為與飼主和貓的情感連結有關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

許多飼主對貓咪的寵愛無上限，心甘情願當「貓奴」、「鏟屎官」。然而，一項新研究卻發現，與主人之間情感親密程度高的貓更有可能抓壞沙發、家具或破壞物品。反之，沒有這種行為的貓咪，與飼主情感親密程度較低。

位於巴西最南端的南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）聯邦大學研究人員針對500名貓飼主進行調查，其中有90％受訪者是女性飼主，藉飼主描述的貓咪特徵與行為、人與貓的情感連結等加以分析。研究人員表示，「出乎意料的是，在我們的研究中，出現抓家具或破壞物品行為的貓咪，和飼主的情感親密程度更高。」

▲狗貓。（圖／Pexels）

▲不過，研究並未發現貓咪的攻擊性、隨地排泄行為與主人間的親密程度有任何關聯。（圖／取自免費圖庫Pexels）

這項研究發表於2022年5月號《獸醫學行為雜誌》上，研究人員試圖了解飼主與貓咪的親密度是否會影響動物的行為。報告指出，「有證據表明，貓的行為會影響主人與動物的情感親密程度」，在某些情況下，更可能導致忽視、虐待或遺棄動物。調查也顯示，飼主的寵愛程度與動物的攻擊性、過度發出貓叫、隨便排泄等行為傾向「沒有關聯」。

其他影響親密關係的因素還有，經常帶貓看獸醫、家中同時有其他寵物的飼主更能深入描述愛貓的性格，因此也表現出平均更高的情感親密程度。研究團隊目前尚未發現高情感親密程度和貓抓撓沙發關係的形成原因，但可以推測，這種行為在多數貓飼主的想法中，是早就預料到，且能夠忍受的，因此與其他貓咪行為相比，抓撓行為較少飼主被糾正。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
黑心快篩負責人起底！　曾經營小吃、得標政府千萬標案
錄取5所醫學系！曾天天掛網不讀書　他覺醒拚了
《魷魚遊戲》推真人版！冠軍獎金1.4億　參賽只需1條件
PLG蕭順議遭肘擊爆血　送手術房最新狀況曝光
快訊／警察節員警開槍自轟！　25歲警送醫不治
BA.4、BA.5該驚慌嗎　醫揭「這時候才更緊張」
中國最新2動作影響重大！　他警告：台灣不能掉以輕心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美BA.4、BA.5確診破20%！專家憂：「疫苗效力減」夏季恐再爆新疫情

新研究：貓咪與飼主「感情越好」　更容易抓沙發或破壞物品

南韓貨車司機與政府談判達共識　「8天罷工」落幕

布林肯批「中國對台行徑危險」　呼籲以俄烏情勢為戒

猴痘「去歧視」改新名字！　WHO認疫情不尋常擬升級行動

WHO下周四開緊急會議　評估猴痘是否列國際公衛緊急事件

美國與近50國開會　預計宣布援烏更多武器

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官才1天　宣布就任新工作

網紅藝人女企業家「互拍臀片」遭網撻伐！　女歌手嗆：又罵又愛看

鄧振中：中國若攻台　對全球貿易衝擊大於烏俄戰爭

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

美BA.4、BA.5確診破20%！專家憂：「疫苗效力減」夏季恐再爆新疫情

新研究：貓咪與飼主「感情越好」　更容易抓沙發或破壞物品

南韓貨車司機與政府談判達共識　「8天罷工」落幕

布林肯批「中國對台行徑危險」　呼籲以俄烏情勢為戒

猴痘「去歧視」改新名字！　WHO認疫情不尋常擬升級行動

WHO下周四開緊急會議　評估猴痘是否列國際公衛緊急事件

美國與近50國開會　預計宣布援烏更多武器

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官才1天　宣布就任新工作

網紅藝人女企業家「互拍臀片」遭網撻伐！　女歌手嗆：又罵又愛看

鄧振中：中國若攻台　對全球貿易衝擊大於烏俄戰爭

快訊／時力提名陳薇仲參選基隆市長　黨部主委詹智鈞出戰屏東縣長

屏東男騎電動車身體不適路倒　枋寮警即時救援

23坪新房「驚見17坪陽台」　超扯曝光！內行反讚：錢收到手軟

美BA.4、BA.5確診破20%！專家憂：「疫苗效力減」夏季恐再爆新疫情

快訊／入境檢疫「3+4」上路　指揮中心14:00說明

卡達世界盃32隊全部誕生！　哥斯大黎加小勝搭上末班車

自媒體正夯！短影音關鍵7秒變身TikTok網紅　花蓮講座好評不斷

富樂快篩「陸製充美貨」不法獲利上億　蘇貞昌斥黑心無良：一定嚴辦

道路淹水他問「電動車可以衝過去嗎」引網熱議！馬斯克曾給這解答

連3天買1送1！超狂「爆料芋頭手搖杯」來了　一次爽嗑7種料

米克斯吐舌爽躺泥巴浴　飼主氣瘋：中午才洗澡

國際熱門新聞

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

女子喝到斷片被「白衣男」撿屍　淫狼竟是70歲老爸

安柏赫德《水行俠2》傳被換角！　本人回應了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

俄「最美檢察長」被普丁拔官1天　就任新工作

奧客挑釁惹到拳王　一拳KO影片曝光

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

男意外在鱷魚池洗手　被巨鱷咬掉右臂

2020大選之夜白宮發生什麼事？　美國會聽證會揭秘

Fed宣布升息前　美股下挫151點

安柏赫德《水行俠2》傳被換角！　460萬粉絲要求換人

美國CDC：莫德納心肌炎風險　高於輝瑞BNT

網紅藝人女企業家互拍臀片被炎上　她嗆：又罵又愛看

寄生上流！男導遊掏空95歲富婆8.7億財產

更多熱門

相關新聞

愛貓狂晃貓掌虔誠求：零食吃不完

愛貓狂晃貓掌虔誠求：零食吃不完

確定不趕緊給牠來些好料嗎！英國有隻9個月大的賓士貓Sheather，這天做出平時從未做過的舉動，讓奴才十分驚訝。影片中牠乖坐在主人身邊，下秒忽然雙手誠懇的合十，不停狂晃貓掌像是在「拜託拜託～」的樣子，成功在網路上吸引了3萬多人的觀看。

耗時3年掌抓破洞褲曝光　設計師同框新番力作

耗時3年掌抓破洞褲曝光　設計師同框新番力作

橘貓遭郊狼襲擊！奮力抵抗➝無助緊抱柱子惹心疼

橘貓遭郊狼襲擊！奮力抵抗➝無助緊抱柱子惹心疼

被控獸密醫他悲憤亡！闆娘淚崩：質詢殺人

被控獸密醫他悲憤亡！闆娘淚崩：質詢殺人

喵化柴犬「翹屁屁暗示」表情超崩壞

喵化柴犬「翹屁屁暗示」表情超崩壞

關鍵字：

貓咪貓抓沙發貓抓破壞家具飼主貓奴

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面