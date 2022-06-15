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俄羅斯拿下北頓內茨克80%市區　教宗痛批俄軍殘暴冷血

▲▼烏東北頓內茨克市（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot）遭俄軍轟炸，燃起濃煙。（圖／路透）

▲北頓內茨克市已有80%被俄軍佔領。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭東部盧甘斯克州首長表示，俄軍已控制北頓內茨克約80%市區且摧毀3座聯外橋梁；烏國總統澤倫斯基抨擊，烏東頓巴斯地區戰役是歐洲最殘酷戰役之一；教宗則痛批俄軍殘暴冷血，侵犯烏國自主權。

● 盧甘斯克州長：俄軍拿下北頓內茨克80%市區

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Haidai）表示，儘管俄軍已控制北頓內茨克（Sievierodonetsk）約80%市區且摧毀所有3座聯外橋梁，但北頓內茨克仍未被俄軍徹底封鎖。

北頓內茨克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）告訴烏克蘭電視台，北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）上「第3座橋梁遭大規模砲擊摧毀，但本市並未與外隔絕」。

● 烏東頓巴斯戰役 澤倫斯基：歐洲史上最殘酷

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行談話中表示，烏東頓巴斯（Donbas）地區戰役是歐洲最殘酷戰役之一，無疑將被載入軍事史冊。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram的談話中表示，俄羅斯軍隊威脅奪下烏東城市北頓內茨克，「這場戰役對我們造成的人命代價非常高，簡直就是恐怖」。

澤倫斯基說：「我們正與絕對的邪惡勢力周旋，我們別無選擇，只能向前走，光復我們的領土。」他並呼籲西方國家提供更多武器給烏克蘭軍隊。

● 教宗痛批俄軍殘暴冷血 侵犯烏國自主權

天主教教宗方濟各（Pope Francis）針對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動發出一系列最新批評。他形容俄國部隊殘暴、冷血、凶惡，莫斯科入侵也侵犯了烏國自主權。

教宗指出，譴責俄軍「凶惡、冷血的同時，如果我們希望徹底解決問題，就不能忘記問題的真正根源為何」，包括軍備產業與其他為戰爭提供誘因的要素。

● 德國防長：德榴彈砲很快將用於烏克蘭戰爭

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）表示，訓練烏克蘭士兵使用德國榴彈砲的工作很快就會完成。這為相關武器用於烏克蘭戰場鋪路。

蘭布雷特走訪德西城鎮萊茵巴赫（Rheinbach）軍事基地時告訴記者：「PzH 2000自走火砲（Panzerhaubitze 2000）的訓練很快會完成，因此這種武器將會用於烏克蘭戰爭。」

● 波羅的海因俄烏戰安全自危 立陶宛買法國榴彈砲

法國與立陶宛國防部長宣布，立陶宛已同意向法國購買18門榴彈砲。在俄羅斯入侵烏克蘭後，位於波羅的海的立陶宛積極擴充軍火庫。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）在推特（Twitter）發文表示，立陶宛將向法國購買18門Caesar MarktII榴彈砲。他也在推文附上與法國防長勒克努（Sebastien Lecornu）的合照。

● 土耳其總統將與俄烏會談 盼為烏克蘭糧食出口解套

俄羅斯侵略使烏克蘭經黑海出口穀物受阻，糧食危機迫在眉睫。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，計劃近日與俄國及烏克蘭總統會談，以找到讓烏克蘭糧食經黑海輸出的方式。 在此期間，西班牙產業組織宣布，一批烏克蘭穀物首度成功規避俄羅斯封鎖，經由波羅的海（Baltic Sea）航線運抵西班牙。

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