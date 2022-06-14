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下一個馬力波？　俄軍切斷北頓內茨克「最後一條出逃路線」

▲▼2022年5月24日，親俄部隊的2S1 Gvozdika 122mm自走榴彈炮向北頓內茨克（Sievierodonetsk）發射。（圖／路透）

▲5月24日，親俄部隊的2S1 Gvozdika自走榴彈炮向北頓內茨克（Sievierodonetsk）發射。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

烏克蘭盧甘斯克州州長蓋代（Sergei Gaidai）證實，俄軍已經摧毀北頓內茨克（Sievierodonetsk）最後一條連通外部的橋樑，也就是斷絕剩餘最後一條疏散路線，如今不僅平民受困，外界也無法提供人道主義救援。烏克蘭領土防衛國際軍團在該城鎮布署軍隊，發言人馬格魯（Damien Magrou）擔心，當地局勢可能變得像馬力波一樣。

蓋代表示，俄軍已控制北頓內茨克大約70%區域，最近一次炮襲利斯坎斯科（Lysychansk）的麥斯基市場（Maisky market），造成一名6歲兒童喪生。一名親俄官員也證實，這場攻擊造成至少3死，其中包括一名孩童，另有18人受傷。

馬格魯指出，「大量烏克蘭守軍與烏軍其他單位斷絕開來」，與馬力波陷落期間，數百位名平民及重傷烏兵受困亞速鋼鐵（Azovstal）數周的情況相似。《俄新社》報導，烏東「頓內茨克人民共和國」人民警察發言人巴蘇林（Eduard Basurin）宣稱，烏軍在北頓內茨克遭到有效封鎖，應該盡速投降，否則就會死。

▲▼烏東北頓內茨克市（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot）遭俄軍轟炸，燃起濃煙。（圖／路透）

▲北頓內茨克（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot）遭俄軍轟炸，濃煙滾滾。（圖／路透）

此外，頓內茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）13日晚間表示，「整個前線都在遭受不間斷地炮擊」，包括盛產煤礦的多座城鎮及煉焦廠。烏克蘭內政部也在Telegram證實，該州西北部的烏達奇涅（Udachne）12日晚間至13日凌晨持續受到俄軍襲擊。

烏克蘭政府表示，北頓內茨克是頓巴斯地區及整個戰爭的關鍵戰場，基輔越來越迫切地向西方尋求坦克、榴彈炮及無人機支援。烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）13日表示，他們還需要1000組榴彈炮、500輛坦克及1000架無人機等重型武器。

俄羅斯國防部表示，俄軍高準度導彈攻擊烏達奇涅時，也摧毀了歐美提供的武器。莫斯科未能佔領首都基輔後，專心擴大對頓巴斯地區的控制，而當地親俄份子2014年起就把持領土、自封成立共和國。克里姆林宮也試圖奪取更多烏克蘭黑海沿岸的土地。

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