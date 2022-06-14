公務員「先天語言障礙也被霸凌」！民眾黨轟議員嗜血：為滿足官威

記者閔文昱／台北報導

台北市政府網軍爭議延燒，社民黨台北市議員苗博雅要求一名在上班時間使用PTT發文的交通局林姓科長（ID：Kuloda）唸出留言，被網友認為是公開處刑。對此，台灣民眾黨批評，綠營及側翼極盡訕笑與謾罵羞辱基層公務員，把公務員當成作秀道具，就連先天語言障礙也遭受冷血霸凌，「除了滿足官威和嗜血心理之外，對釐清真相毫無幫助。」

民眾黨14日傍晚在臉書點名苗博雅表示，針對公務人員在上班時間使用網路，從事與自身業務無關的事物，北市府已經懲處，但綠營及其側翼卻極盡訕笑與謾罵羞辱，甚至有小綠議員逼迫公務員在公開直播時朗誦數年前的網路推文，除了滿足官威和嗜血心理之外，對釐清真相毫無幫助，也超越了質詢的份際。

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨痛批，先前總統府發言人丁允恭爆發醜聞，以及行政院小編被抓包「中央圖房」時，當事人都未曾被在野黨叫到立法院直播羞辱，而如今綠營議員卻把公務員當成作秀道具，「當一個人發布批評政府的言論，便要遭受不成比例、鋪天蓋地攻擊。」

「今天是不熟識的公務員，明天就可能是你的家人、鄰居，台灣未來將只能發出讚頌民進黨的聲音，畢竟為民進黨政府帶風向，絕不會受到議員公開處刑。」民眾黨直言，沒有人必須為認同而道歉，發表言論理當自負責任，但不該被無謂的獵巫與攻訐，「你我都該警醒，別成為讓台灣向下沉淪的幫兇。」

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

面對市長柯文哲痛批訕笑羞辱公務員，苗博雅14日回應，如果不是公務員自己違法，議會何需開專案會議來調查？，一個公務員要公然的違法，本來就應該要有接受議會調查的準備，除非柯文哲認為，今天市府螺絲掉滿地，所有議員都要視而不見，「這是他的價值嗎？」

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