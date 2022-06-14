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青年為糖友嬤返鄉種好米　溪口鄉「甜⼼糙米」獲國際獎項

▲▼ 溪口鄉糙米獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 溪口鄉「甜⼼糙米」獲獎，鄉公所及農糧署前往貼榜。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣溪口鄉是個寧靜的小鄉鎮，⽣活步調悠閒緩慢，居住者⼤多是種田賣米的長者，當地更有百年碾米廠，現由第四代七年級生劉佳穎接棒。劉放棄了台北與國外的⾼薪，只因不願見到年邁⽗母親繼續辛苦⼯作，與太太討論後返鄉，希望藉由青年⼒量改善傳統耕作⽅式，友善⼟地，將家鄉好米推廣⾄全台灣，因此推出有利糖尿病患食用的「甜⼼糙米」也意外獲獎。

▲▼ 溪口鄉糙米獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

「甜⼼糙米」只脫去米殼，保有稻穀的原本香甜，⼝感軟嫩爽⼝，更是富含膳食纖維以及維⽣素B群等多種營養元素，也正因為如此強⼤的米種優勢，甜⼼糙米才能在國外評鑑中得到好成績。是劉佳穎投⼊相當多⼼⾎的米種，屬於新品種，不僅親自去與農民洽談契作產區，再三討論調整傳統的耕作⽅式，新型態改⾰，剛開始受到很多質疑聲浪，最後吸引在地青農願意投⼊耕作⾏列。

▲▼ 溪口鄉糙米獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）


劉表示，糙米健康也須兼顧好吃，命名來自劉佳穎的太太為了自⼰患有糖尿病的阿嬤，兩⼈所費⼼種值。因為營養師建議患有糖尿病的阿嬤吃糙米，但坊間市售糙米不是太乾澀就是不好⼊⼝，阿嬤非常排斥，兩人便了阿嬤，特別栽種這款既順⼝亦美味的糙米更以阿嬤的小名取名「甜⼼糙米」。

▲▼ 溪口鄉糙米獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

米種出來，也即將收割上市，可惜阿嬤卻已離世，讓他倆留下些許遺憾，但卻更加堅持為糖友嚴謹品管甜⼼米種獨具的風味跟特性，希望擁有低GI可減緩升醣指數飆⾼糙米，未來可以造福更多糖尿病患者，間接幫助更多糖友。

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